В январе сотрудники Резекненского регионального отделения Госполиции Латгальского региона после проверки оперативной информации установили, что в Лудзе были организованы две незаконные заправки.

20 января полицейские в ходе санкционированного обыска в обеих нелегальных торговых точках изъяли 2200 литров дизельного топлива, а также оборудование — насос, топливный пистолет.

И еще: правоохранители нашли при обыске 77 патронов, а также наличные деньги в размере 3520 евро.

На месте происшествия также были задержаны двое мужчин (1986 и 1996 г. р.), которые ранее попадали под следствие полиции за совершение преступлений.

По имеющейся у полиции данным, подозреваемые продавали топливо местным жителям.