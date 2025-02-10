Латвийская полиция отвергла версию шведской в деле о повреждении подводного кабеля

Продолжается и международное сотрудничество в расследовании, и в ближайшие дни ожидается встреча с коллегами из "Евроюста", агентства Европейского союза по судебному сотрудничеству в уголовных делах, сказал Рукс.

Он добавил, что были задействованы механизмы правовой помощи, а также ведутся процессуальные действия с компанией в Болгарии. Зарегистрированная в этой стране компания владеет судном "Vezhen", которое первоначально было задержано Швецией.

"Мы продолжаем инкриминировать и вредительство, мы продолжаем расследование и в этом направлении, потому что у нас свое расследование, и, учитывая, что геополитический вопрос сейчас очень обострен и акты саботажа очень реальны, (...) есть много вопросов, на которые предстоит ответить", - сказал Рукс, добавив, что "почему-то раньше никто у нас кабели не рвал".

По словам Рукса, не стоит торопиться с заявлениями о том, был ли обрыв кабеля преднамеренным или непреднамеренным, так как только уголовное расследование сможет ответить на эти вопросы.

Как сообщалось, шведская прокуратура отвергла возможность саботажа в повреждении подводного оптоволоконного кабеля ЛГЦРТ и освободила судно "Vezhen", задержанное после инцидента. В то же время и шведские компетентные органы, и латвийская Госполиция продолжают расследование инцидента.

Инцидент с кабелем произошел 26 января.