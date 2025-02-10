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Пьяное воскресенье: латвийская полиция устала ловить водителей под мухой 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.02.2025
LETA
Пьяное воскресенье: латвийская полиция устала ловить водителей под мухой
ФОТО: dreamstime

За минувшие сутки Государственная полиция задержала на дорогах Латвии 11 водителей автомобилей или мотоциклов в состоянии алкогольного опьянения, а также одного водителя транспортного средства, который находился за рулем под воздействием наркотических веществ, свидетельствует обобщенная Госполицией информация.

У восьми пьяных водителей концентрация алкоголя в организме превысила 1,5 промилле.

За управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в организме водителя превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность с конфискацией автомобиля, если он принадлежит нарушителю. Если автомобиль нарушителю не принадлежит, то в дополнение к наказанию взыскивается денежная сумма, которая может достигать рыночной стоимости использованного транспортного средства.

За минувшие сутки в отношении одного нарушителя было принято решение о конфискации транспортного средства, а восемь должны будут заплатить государству денежную сумму в зависимости от стоимости транспортного средства, использованного в момент фиксации правонарушения.

Три задержанных водителя транспортных средств, у которых концентрация алкоголя в организме была ниже 1,5 промилле, привлечены к административной ответственности.

#пьяная езда
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    11-го февраля

    Законы идиотские. Ну выплатит он , нажрется и опять пойдёт кататься. Нужно тупо сажать, штрафовать и права забирать, с концами или на несколько лет, с пересдачей в последствии! Украл в магазине бутылку, сел бухой катаешься, штрафик тебе и дальше едь, пока смерто убийство не произойдёт!😡Если по хорошему, в Латвии к приличной части населения присмотреться нужно, через одного косячат на дороге, а у некоторых, так посмотришь вообще непонятно права от куда!

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