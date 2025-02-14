За один только январь мошенники обокрали латвийцев на 600 тысяч евро

У клиентов четырех крупнейших банков Латвии, которые сами подтвердили платежи, в январе этого года мошенники выманили в общей сложности 636 158 евро, что в 2,3 раза меньше, чем в том же месяце год назад, свидетельствуют данные, обнародованные Ассоциацией финансовой отрасли (АФО).

При этом банкам удалось предотвратить хищение финансовых средств на сумму 646 283 евро, что в 2,1 раза меньше, чем в январе 2024 года.

Как сообщалось, в январе прошлого года у клиентов четырех крупнейших банков Латвии, которые сами подтвердили платежи, мошенники выманили в общей сложности 1,457 млн евро. При этом в январе 2024 года были предотвращены случаи мошенничества на общую сумму 1,393 млн евро.

За весь прошлый год у клиентов четырех крупнейших банков Латвии, которые сами подтвердили платежи, мошенники выманили 15,5 млн евро, что на 22,4% больше, чем годом ранее. При этом в прошлом году было предотвращено мошенничество на сумму 12,152 млн евро, что на 31,8% больше, чем годом ранее.

Крупнейшим в Латвии банком по размеру активов является "Swedbank", следуют "SEB banka", банк "Citadele" и филиал "Luminor Bank" в Латвии.