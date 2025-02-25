Холодный кошелёк был взломан неизвестными хакерами в результате атаки с помощью подмены пользовательского интерфейса.

Криптобиржа Bybit объявила награду в $ 140 000 000 за помощь в поимке организаторов крупнейшего криптовалютного ограбления в истории. Напомним, неизвестные хакеры украли активов на 1,4 миллиарда долларов.

В пресс-релизе Bybit сообщается, что биржа призывает «самые яркие умы в области кибербезопасности и криптоаналитики присоединиться к глобальной охоте на преступников, совершивших крупнейшее в истории криптовалют ограбление. Вознаграждение в размере 10 % от суммы, которую удастся вернуть, позволит участникам разделить потенциальную сумму до 140 миллионов долларов США в случае полного восстановления».

Ранее представители биржи подтвердили, что холодный кошелёк с ETH («эфиром») был взломан неизвестными хакерами в результате атаки с помощью подмены пользовательского интерфейса (на фото схема, как хакеры запутывали следы, перекидывая украденное на разные кошельки).

Хакеры смогли изменить логику смарт-контракта и похитили почти 1,5 миллиардов долларов. При этом представители биржи утверждали, что все «остальные кошельки надёжно защищены».

Как сообщалось, на фоне этой новости обвалился курс биткоина.