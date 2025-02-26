Baltijas balss logotype

Мошенники рассылают административные штрафы за нарушения правил дорожного движения от имени CSDD 3

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.02.2025
BB.LV
Мошенники рассылают административные штрафы за нарушения правил дорожного движения от имени CSDD

В последнее время активизировались мошенники, которые рассылают поддельные электронные письма от имени государственного Управления безопасности дорожного движения (CSDD) относительно применения административных штрафов, сообщили в CSDD.

В письме содержатся ссылки на платформу e-CSDD, где якобы можно ознакомиться с решением и оплатить штраф. Первоначальная ссылка на платформу e-CSDD называется e.csdd.lv, однако ссылки, указанные в мошенническом письме, ведут не на e-CSDD, а на e.csdd.gov.lv или какую-то другую подобную ссылку, заявили в CSDD.

Содержание электронного письма очень похоже на то, что CSDD ежедневно рассылает водителям по поводу штрафов, наложенных по делам об административных правонарушениях. Указанные поддельные ссылки e-CSDD ведут на визуально идентичную платформу e-CSDD, где можно войти в систему с помощью поддельных инструментов аутентификации интернет-банкинга.

CSDD призывает общественность неоднократно проверять подлинность имени ссылки, ведет ли она на оригинальный веб-сайт, и подчеркивает, что настоящий адрес e-CSDD — «e.csdd.lv», а не, например, e.csdd.gov.lv, e.csdd.lv, e.csbb.lv, e.csdd.com и т. д.

CSDD призывает общественность быть осторожными и проверять информацию на сайте e.csdd.lv, не используя ссылки, указанные в электронных письмах.

#мошенники #csdd
1
0

Комментарии (3)

  • А
    Андрей
    27-го февраля

    Редакция - довольно красть мои знаки форматирования и структурирования текста и переход на новую строку! После вашей автоматической редактуры - комментарии трудно читать, кроме совсем коротких реплик.

    0
    0
  • А
    Андрей
    27-го февраля

    Э..... автор, перечитайте свой материал ещё раз!

    1. "и подчеркивает, что настоящий адрес e-CSDD — «e.csdd.lv», а не, например, *****, e.csdd.lv, ****, **** и т. д. Так как - e.csdd.lv или e.csdd.lv ?

    2. "однако ссылки, указанные в мошенническом письме, ведут не на e-CSDD, а на e.csdd.gov.lv или какую-то другую" Вопрос: кто может зарегистрировать сайт в зоне gov.lv? Кто угодно или только гос.люди? Получается среди госов - есть злые вредители, хакеры и т.п.?

    3. В данный момент - e.csdd.gov.lv - не пингуется и не резолвится. Вопрос: зачем делать письма со ссылками, которые никуда не ведут?

    4. Тема не раскрыта - откуда (с каких IP адресов) пришли письма? Сколько их уже обнаружено? Каков ущерб?

    0
    0
  • Д
    Дед
    26-го февраля

    Мошенники у людей деньги воруют от имени мошеникков.

    7
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео