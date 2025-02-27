За разжигание межнациональной розни дали четыре года

Латгальский районный суд приговорил мужчину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, а также к одному году пробационного надзора за разжигание межнациональной розни и другие преступления, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Мужчина обвинялся в совершении кражи, хулиганстве, связанном с повреждением имущества, нанесении телесных повреждений средней тяжести, разжигании национальной ненависти, прославлении и оправдании военных преступлений.

Согласно обвинению, летом 2022 года в Даугавпилсе он взял украинский флаг с древком, установленный у одного из зданий, и унес его.

В январе 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый в одном из магазинов Даугавпилса бил по полкам с алкогольными напитками, используя принесенный с собой штатив.

Летом 2023 года, также будучи в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием гнева, он ударил ножом в область шеи своего знакомого, причинив ему телесные повреждения средней тяжести.

С мая по июнь 2024 года обвиняемый опубликовал в платформе TikTok в общей сложности десять видео, в которых на русском языке оправдывал и прославлял военные преступления, а также в агрессивной форме высказывался против украинцев, проживающих в Ирландии, тем самым вызывая рознь и ненависть к ним.

Прокурор удовлетворен назначенным судом наказанием и не планирует запрашивать полный текст приговора.

Обвиняемый ранее уже семь раз привлекался к ответственности за различные преступления, пишет LETA.