Baltijas balss logotype

За разжигание межнациональной розни дали четыре года 3

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.02.2025
BB.LV
За разжигание межнациональной розни дали четыре года
ФОТО: LETA

Латгальский районный суд приговорил мужчину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, а также к одному году пробационного надзора за разжигание межнациональной розни и другие преступления, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Мужчина обвинялся в совершении кражи, хулиганстве, связанном с повреждением имущества, нанесении телесных повреждений средней тяжести, разжигании национальной ненависти, прославлении и оправдании военных преступлений.

Согласно обвинению, летом 2022 года в Даугавпилсе он взял украинский флаг с древком, установленный у одного из зданий, и унес его.

В январе 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый в одном из магазинов Даугавпилса бил по полкам с алкогольными напитками, используя принесенный с собой штатив.

Летом 2023 года, также будучи в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием гнева, он ударил ножом в область шеи своего знакомого, причинив ему телесные повреждения средней тяжести.

С мая по июнь 2024 года обвиняемый опубликовал в платформе TikTok в общей сложности десять видео, в которых на русском языке оправдывал и прославлял военные преступления, а также в агрессивной форме высказывался против украинцев, проживающих в Ирландии, тем самым вызывая рознь и ненависть к ним.

Прокурор удовлетворен назначенным судом наказанием и не планирует запрашивать полный текст приговора.

Обвиняемый ранее уже семь раз привлекался к ответственности за различные преступления, пишет LETA.

#разжигание розни
0
12

Комментарии (3)

  • Ч
    Чангл
    27-го февраля

    4 года за удар ножом в область горла это конечно что-то. Не говоря о другом. А флаг Украины это просто тряпка и является символом, только в посольстве. Предлагаю сделать флаг Латгалии на уровне государственного. Мне будет приятно его вывешивать

    2
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    27-го февраля

    основная статья для всех чиновников в торг компании Латв Республика -

    Уголовный кодекс Латвийской ССР

    Статья 59. Измена родине

    Измена родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб государственной независимости, территориальной неприкосновенности или военной мощи СССР, переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, — наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества

    вторая статья- За разжигание межнациональной розни

    3
    1
  • Д
    Дед
    27-го февраля

    Флаг Украины в Латвии, в соответствии с законом, является тряпочкой на палочке, и ни какого почитания и преклонения никто требовать не имеет права.

    26
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео