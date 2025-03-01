Латвийцы в Швеции адаптируются к высокому уровню преступности в стране

Это, в свою очередь, вызывает гнев у людей, выступающих против иммигрантов. Трагический инцидент 4 февраля в Эребру, где убийца убил десять человек и ранил пятерых в центре подготовки иммигрантов, потряс всю страну. Однако проблема насилия гораздо глубже. Латыши, живущие в опасном районе Швеции, делятся своими наблюдениями и опытом, пытаясь защитить свои семьи в повседневной жизни.

Спустя неделю после трагической стрельбы в Эребру жизнь в Швеции на мгновение остановилась. По всей стране была соблюдена минута молчания в память о жертвах самого смертоносного случая стрельбы в истории страны, который произошел в учреждении, посещаемом преимущественно иммигрантами.

Ассистент стоматолога Санта Рудзите узнала о массовом расстреле на работе: «Пациенты начали об этом говорить. А потом мы услышали об этом в новостях. Это трагично и ошеломляюще. Вокруг циркулирует всякая информация. Всевозможные факты и вопросы без ответов.»

У местного сообщества действительно много вопросов. Десять смертей в Эребру — лишь вершина айсберга общей картины преступности в Швеции. Наибольшую угрозу общественной безопасности представляет собой распространение жестоких банд, корни которых чаще всего находятся в Турции, Сирии и Сомали.

Они во многом ответственны за стремительный рост числа убийств, что делает Швецию одной из самых опасных стран в Европе в этом отношении. Шведам приходится привыкать и к новостям о взрывах. В начале этого года в стране в среднем фиксировалось по одному взрыву в день, тогда как в прошлом году их было 317. Тревожной тенденцией является также вовлечение несовершеннолетних в преступность. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон открыто признал, что правительство в настоящее время находится в затруднительном положении: «То, что мы не контролируем волну насилия, совершенно очевидно. Если бы мы это делали, мы бы сейчас здесь не находились».

Шведская полиция присвоила некоторым регионам страны статус «Опасная зона», что означает высокий риск столкнуться с насилием и открытой торговлей наркотиками. Одним из них является город Сёдертелье недалеко от Стокгольма. Некоторые его районы на полицейской карте окрашены в темно-красный цвет — цвет наибольшего риска.

В этом городе также проживает несколько латвийских семей, с которыми познакомилась Гунта Энерута, журналистка, живущая в Швеции. «Мы живем в Сёдертелье, в этом районе выстрелы здесь происходят ежедневно», — говорит Марите Блумберга, парикмахер и мать двоих детей из Швеции. Пока семья ищет место для переезда, они пытаются защитить своих двоих детей самостоятельно.

«Мы избегаем прогулок по вечерам», — говорит Марите. Женщина также признает, что со временем изменились и другие семейные привычки. «Я проверяю свой телефон, чтобы узнать, где находится мой ребенок. Если нет никаких новостей, никто не писал и не звонил в течение длительного времени, то я смотрю на телефон, чтобы узнать, где он находится и перемещается ли он».

Семья писателя и журналиста Арвида Дегиса адаптирует свою повседневную жизнь к тому, что они наблюдают вокруг или слышат в новостях: «Были времена, когда я не ходил покупать еду, потому что мы просто знали, что будут полицейские рейды. [...] Мы не ходим на рок-фестивали. Мы даже не ездим в Сёдертелье, когда на площади проходят большие концерты во время летних каникул, потому что считаем, что пара полицейских не могут гарантировать, что толпа не взбесится и что-нибудь не случится». Арвидс советует гостям из Швеции избегать ночной жизни Стокгольма.

«Посещайте музеи и кафе до полуночи. Я сам видел инциденты в некоторых барах. Мы с кузеном праздновали. В Стокгольме, честно говоря, я не рекомендую [гулять ночью], если вы не борец или боксер», — говорит мужчина.

«Повсюду следует соблюдать гораздо более строгие правила безопасности», — также признает Марите. В свою очередь, для восточных иммигрантов, не связанных с бандами, такой «штамп» часто заставляет их чувствовать себя ходячими мишенями. Не секрет, что в Швеции также возросло количество нападений на иммигрантов. Хотя официально не подтверждено, что стрелок из Эребру действовал, исходя из таких убеждений, ряд экспертов указали, что выбранное место — центр подготовки иммигрантов — указывает на такую возможность.

Это также заставляет Марите задуматься о безопасности своей семьи и своей собственной – она также продолжает посещать курсы шведского языка. «Я понимаю, что это совсем небезопасно», — признается она. Несмотря на сложную ситуацию, ни одна из семей не планирует паковать чемоданы и покидать Швецию. Они надеются на большую активность правительства и полиции.

«Нам нужно больше за этим следить, потому что молодые люди в наши дни очень быстро во все это втягиваются, а государству просто нужно больше ресурсов», — говорит помощник стоматолога Санта. Пока шведские власти пытаются распутать этот идеологический и криминальный клубок, для семей, которым адресованы эти сообщения, это реальность, с которой им придется научиться жить.