На днях ФСБ отчиталась о задержании двух мужчин по подозрению в подготовке теракта против крымского митрополита Тихона Шевкунова. Во время допроса, видео которого опубликовал канал РЕН-ТВ, подозреваемые Денис Попович и Никита Иванкович заявили, что были завербованы ГУРом для убийства Шевкунова.

В распоряжении Центра «Досье» оказался список от 2015 года самых «активных студентов» второго курса Сретенской духовной академии, в которой учились оба молодых человека. Документ подготовил иеромонах Матфей по запросу самого Шевкунова, который просил найти «активных ребят» на курсе. В списке 23 человека, среди них — Попович и Иванкович.

Попович родился в украинском городе Черновцы и был секретарем Тихона. В 2020 году он был назначен референтом Митрополита. ГУР якобы завербовал его под угрозой убийства родственников в Украине.

Иванкович был алтарником храма в Сокольниках. В Facebook-группе «Христиане против войны» 15 февраля появилась публикация о задержании Поповича и Иванковича. Автор поста указал, что доносы на них были написаны в Telegram-канале «Епископ Люцифер» еще в 2022 году. Судя по этим постам, оба молодых человека придерживались антивоенной позиции. Иванкович также публиковал фотографии с поддержкой Алексея Навального у себя в Instagram (в настоящее время его страница удалена).

Попович был задержан еще 13 января по пути в Сретенский монастырь. Изначально его обвиняли в совершении административного правонарушения и отправили под арест на 15 суток, а позднее добавили еще 15 за сопротивление сотруднику полиции. Иванковича задержали 15 февраля, у него дома был проведен обыск. Правоохранители изъяли мобильный телефон и ноутбук, после чего оба молодых человека стали подозреваемыми в покушении на теракт (205 УК РФ) и незаконном приобретении взрывчатых веществ или устройств (222.1 УК РФ).

Митрополит Тихон (в миру Георгий Александрович Шевкунов; род. 2 июля 1958, Москва) — епископ Русской православной церкви; митрополит Симферопольский и Крымский, глава Крымской митрополии (с 11 октября 2023 года). С 1995 по 2018 год был наместником Сретенского монастыря в городе Москве. Кандидат исторических наук (2024). Председатель Патриаршего совета по культуре. Сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Церковный писатель, сценарист. Является главным редактором интернет-портала Православие.Ru. По результатам первых трёх месяцев 2023 года стал самым издаваемым автором книг на российском рынке.