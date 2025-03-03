Внучка бывшего мэра Самары призналась в его убийстве. Она рассказала, что отравила Виктора Тархова и его супругу, заморозила тела погибших при помощи азота, а после этого раскидала части их тел по мусорным контейнерам.

По данным следователей, 29-летняя Екатерина Бельская призналась, что убила своих бабушку и дедушку, чтобы завладеть их имуществом. Совершить преступление девушке помогал её знакомый, который сейчас объявлен в розыск. После того как девушка заморозила тела родных, он помог расчленить их и развезти по контейнерам по городу.

В настоящее время обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Также в отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим её бабушке, — сообщили в СК.

В последний раз камеры наблюдения, установленные в этом доме, зафиксировали чету Тарховых в начале января. После этого они из своей квартиры не выходили, зато туда несколько раз приезжала внучка и выходила из подъезда с большими пакетами в руках.

Друг Виктора Тархова, заподозрив неладное, подал заявление в полицию об их пропаже, после чего и было возбуждено уголовное дело, а Екатерину Бельскую задержали по подозрению в убийстве.

Выяснилось, что она отправляла сообщения с телефонов убитых. В частности, она писала от имени Тархова о том, что он уехал из Самары в Москву по срочному делу. А знакомым семьи рассказывала, что якобы ее бабушку разбил инсульт и дед повез ее в столицу. Именно это и насторожило друга семьи, поскольку при инсульте такие путешествия смертельно опасны. Криминальные истории случались в этой семье и раньше. Дочь Тарховых, Людмила в 2022 году была приговорена к семи годам лишения свободы за вымогательство. До этого она занимала должность директора компании по производству частных самолетов ООО «Самара ВВВ-Авиа».