Baltijas balss logotype

Очередная расчлененка в культурной столице России 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Гнилостный запах из чемоданов заставил задуматься о страшном.

Гнилостный запах из чемоданов заставил задуматься о страшном.

Бдительный сторонник ЗОЖ помог правоохранителям.

Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после обнаружения человеческих останков в Невском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. Расчлененный труп мужчины нашел местный житель. Любитель зимних купаний обнаружил их, когда пришел окунуться. Части тела лежали в розовом и черном чемоданах, выброшенных на склоне, который ведет от улицы Славянской к Неве. Внимание петербуржца привлек гнилостный запах, который исходил от находки. Он тут же сообщил об этом в полицию. По результатам осмотра назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская для установления причины смерти. Ранее СМИ писали, что чемоданы к реке оттаскивали двое, они попали на запись камеры видеонаблюдения.

Похоже, в Питере опять появилось громкое дело о расчлененке - это своеобразная местная криминальная традиция. Впрочем, зачастую орудуют не маньяки, а вполне обычные граждане России.

Так, почти пять лет назад в лесу у поселка Синявино в Ленобласти были найдены части тела неизвестного мужчины. Некий местный житель сначала наткнулся на человеческую руку на 48-м километре трассы «Кола», затем увидел ногу. В дальнейшем следственно-оперативная группа обнаружила «курган», в котором лежало туловище, завернутое в старое ватное одеяло.

Дело об убийстве было возбуждено сразу же. Но личность убитого установили лишь в апреле 2024-го. Выяснилось, что это был 47-летний житель Тольятти. Так оперативники взяли курс на Самарскую область. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), в Петербурге была задержана 53-летняя женщина по имени Татьяна, а в Тольятти ее 49-летний брат Сергей.

По версии следствия, Татьяна поссорилась со своим сожителем и несколько раз ударила его ножом в живот. Затем женщина самостоятельно расчленила труп, а брат помог ей вывезти останки на своей «Ладе Весте» в Синявино.

0
9

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео