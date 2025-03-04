Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено после обнаружения человеческих останков в Невском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. Расчлененный труп мужчины нашел местный житель. Любитель зимних купаний обнаружил их, когда пришел окунуться. Части тела лежали в розовом и черном чемоданах, выброшенных на склоне, который ведет от улицы Славянской к Неве. Внимание петербуржца привлек гнилостный запах, который исходил от находки. Он тут же сообщил об этом в полицию. По результатам осмотра назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская для установления причины смерти. Ранее СМИ писали, что чемоданы к реке оттаскивали двое, они попали на запись камеры видеонаблюдения.

Похоже, в Питере опять появилось громкое дело о расчлененке - это своеобразная местная криминальная традиция. Впрочем, зачастую орудуют не маньяки, а вполне обычные граждане России.

Так, почти пять лет назад в лесу у поселка Синявино в Ленобласти были найдены части тела неизвестного мужчины. Некий местный житель сначала наткнулся на человеческую руку на 48-м километре трассы «Кола», затем увидел ногу. В дальнейшем следственно-оперативная группа обнаружила «курган», в котором лежало туловище, завернутое в старое ватное одеяло.

Дело об убийстве было возбуждено сразу же. Но личность убитого установили лишь в апреле 2024-го. Выяснилось, что это был 47-летний житель Тольятти. Так оперативники взяли курс на Самарскую область. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), в Петербурге была задержана 53-летняя женщина по имени Татьяна, а в Тольятти ее 49-летний брат Сергей.

По версии следствия, Татьяна поссорилась со своим сожителем и несколько раз ударила его ножом в живот. Затем женщина самостоятельно расчленила труп, а брат помог ей вывезти останки на своей «Ладе Весте» в Синявино.