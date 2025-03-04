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Прокуратура предъявила бывшему министру Сеглиньшу обвинение в отказе пройти тест на алкоголь 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Прокуратура предъявила бывшему министру Сеглиньшу обвинение в отказе пройти тест на алкоголь

Прокуратура предъявила обвинение бывшему министру Марексу Сеглиньшу в отказе пройти тест на алкоголь, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.

Согласно информации на портале "tiesas.lv", заседание по уголовному делу Сеглиньша в Рижском городском суде в Латгальском предместье состоится 18 марта в 14:00.

Не называя имени обвиняемого, в прокуратуре агентству ЛЕТА сообщили, что в июле 2024 года обвиняемый ехал на автомобиле "Mercedes Benz" по улице Приедайнес в Риге в направлении улицы Золитудес и был остановлен полицией. Водитель отказался пройти проверку на определение концентрации алкоголя в крови.

Уголовный закон за отказ от проверки на алкоголь предусматривает лишение свободы на срок до одного года, пробационный надзор и лишение прав на срок до пяти лет.

Сеглиньш в свое время был председателем Народной партии, занимал должности министров внутренних дел и юстиции в правительстве, а также был депутатом Сейма нескольких созывов. В парламенте он также занимал должности председателя юридической комиссии и комиссии по национальной безопасности.

В последние годы Сеглиньш не занимался активной политической деятельностью.

#криминал
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    4-го марта

    Это все, что он нарушил?

    2
    0

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