БВБ за взятки задержало пограничника и представителей транспортно-логистических компаний

Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало одного сотрудника Государственной пограничной охраны и пятерых представителей транспортных и логистических компаний по подозрению в коррупционной деятельности в составе организованной группы, сообщили агентству ЛЕТА в конце февраля в БВБ.

БВБ провело обыск в помещениях Государственной пограничной охраны.

Одновременно были проведены процессуальные действия в помещениях транспортно-логистической компании, на нескольких объектах недвижимости и в транспортных средствах. В результате следственных действий были обнаружены и изъяты предметы, которые могут иметь отношение к расследуемому уголовному преступлению.

Всем задержанным присвоен статус лица, имеющего право на защиту. Пограничник и один представитель транспортно-логистической компании помещены под арест.