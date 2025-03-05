Мужчине назначены общественные работы за распространение российских телеканалов

Оформляя постановление прокурора о наказании, прокуратура завершила уголовный процесс против мужчины за незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с предоставлением доступа к российским пропагандистским телеканалам. Ему назначено 140 часов общественных работ с лишением права в течение двух лет заниматься любой деятельностью, связанной с обеспечением доступа к аудио- или телепрограммам.

Согласно обвинению, в первой половине 2023 года мужчина, с целью обойти установленные Национальным советом по электронным СМИ ограничения на ретрансляцию определенных российских телеканалов в Латвии, приобрел в интернет-магазине "Aliexpress" приемники программ и затем продавал их. Эти устройства позволяли клиентам просматривать как минимум восемь аудиовизуальных программ, не включенных в список разрешенных для ретрансляции в Латвии: "Первый канал", "НТВ", "Россия 1", "Россия 24", "МИР", "Звезда", "РЕН ТВ" и "ОТР".

В случаях, когда у клиентов возникали проблемы с подключением к российским телеканалам, мужчина оказывал им телефонные консультации, а также, за дополнительную плату, приезжал к ним на дом для устранения неисправностей, тем самым продолжая обеспечивать доступ к запрещенным аудиовизуальным программам.