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Мужчине назначены общественные работы за распространение российских телеканалов 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Мужчине назначены общественные работы за распространение российских телеканалов
ФОТО: Unsplash.com

Прокуратура назначила мужчине общественные работы за распространение российских пропагандистских телеканалов, сообщает LETA со ссылкой на прокуратуру.

Оформляя постановление прокурора о наказании, прокуратура завершила уголовный процесс против мужчины за незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с предоставлением доступа к российским пропагандистским телеканалам. Ему назначено 140 часов общественных работ с лишением права в течение двух лет заниматься любой деятельностью, связанной с обеспечением доступа к аудио- или телепрограммам.

Согласно обвинению, в первой половине 2023 года мужчина, с целью обойти установленные Национальным советом по электронным СМИ ограничения на ретрансляцию определенных российских телеканалов в Латвии, приобрел в интернет-магазине "Aliexpress" приемники программ и затем продавал их. Эти устройства позволяли клиентам просматривать как минимум восемь аудиовизуальных программ, не включенных в список разрешенных для ретрансляции в Латвии: "Первый канал", "НТВ", "Россия 1", "Россия 24", "МИР", "Звезда", "РЕН ТВ" и "ОТР".

В случаях, когда у клиентов возникали проблемы с подключением к российским телеканалам, мужчина оказывал им телефонные консультации, а также, за дополнительную плату, приезжал к ним на дом для устранения неисправностей, тем самым продолжая обеспечивать доступ к запрещенным аудиовизуальным программам.

#пропаганда #российское телевидение
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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    5-го марта

    Это решение открывает ящик Пандоры, ни говоря про демократию и ,,опустим это про свободу , про то что ты имеешь право говорить,,, и смотреть... Я ни буду долго объяснять, ну на сто это похоже? На фажизм? Беспредел?

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