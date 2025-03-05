В начале февраля тайские и американские СМИ опубликовали расследования о незаконной торговле яйцеклетками тайских женщин. В публикации говорится, что около ста женщин из Таиланда обманом заманили в Грузию и принудили работать на так называемой "ферме человеческих яйцеклеток". Трое из них были спасены от торговли людьми с помощью отдела иностранных дел Королевской полиции Таиланда при сотрудничестве с Интерполом. Журналисты грузинской службы Радио Свобода посетили дом, где проживали эти женщины и поговорили с теми тайками, которые живут там сейчас, а также встретились с представителями китайской компании, которая занимается вопросами суррогатного материнства на территории Грузии.

"Никто не запрещает выходить из дома, у нас есть документы, паспорта"

29-летняя Нара из Таиланда ждет вылета домой. Она прибыла в Грузию пять месяцев назад. Ее семья не знает, что она планировала стать суррогатной матерью. Несмотря на несколько попыток, женщине так и не удалось забеременеть.

Она проживает в доме, из которого 30 января сотрудники правоохранительных органов Грузии при участии Королевской полиции Таиланда и Интерпола освободили трех тайских женщин и вернули их на родину. Начато расследование по делу о торговле людьми.

Женщины, вернувшиеся в Таиланд, рассказали журналистам, что в Грузию их привезли члены китайской преступной группировки, которые познакомили их с так называемыми брокерами по суррогатному материнству и пообещали заплатить им от $ 12 000 до 17 000, если они станут суррогатными матерями. Вместо этого их заставляли ежемесячно сдавать яйцеклетки и возили в клинику для медицинских манипуляций. Расследование о незаконной торговле яйцеклетками опубликовал американский журнал The Nation.

В Глдани – одном из районов Грузии – в двухэтажном доме, из которого сотрудники правоохранительных органов спасли трех женщин, сейчас остаются около 30 таек.

"Нам никто не запрещает выходить из этого дома, у нас есть документы, паспорта, мы можем уйти в любое время, – уверяет Нара. – Единственное, что при подписании контракта на роль суррогатной матери приходится соблюдать определенные правила, например, не выходить из дома после 22:00, принимать соответствующие лекарства и беречь себя. Девушки, решившие вернуться в Таиланд, не захотели соблюдать эти условия и поэтому решили уехать. Больше подробностей мы не знаем. Я не знаю, почему эти девушки сказали, что стали жертвами торговли людьми".

Она рассказывает, что узнала о программе суррогатного материнства в Грузии от других тайских женщин. Поскольку ее семья испытывала финансовые трудности, решила попробовать.

Помимо Нары, журналисты поговорили еще с несколькими женщинами. Нара выступила в роли переводчика, поскольку большинство из них не говорили по-английски. Одна из них находится на восьмом месяце беременности, другая – на седьмом месяце.

Они говорят, что у них есть официальные, нотариально заверенные контракты с китайской компанией Babycam Medical Consulting Group. Согласно этим контрактам, им платят от $ 300-500 ежемесячно, а после рождения ребенка они получат около $ 11 000.

"У нас есть только соглашения о суррогатном материнстве, и мы здесь исключительно с этой целью, – уверяют они. – Конечно, мы принимаем лекарства, проходим гормональное лечение, которое необходимо для сохранения эмбриона, но они не извлекают наши яйцеклетки", – передает Нара слова женщин.

Китайская компания Babycam Medical Consulting Group LLC была зарегистрирована в Тбилиси, в районе Крцаниси, в марте 2024 года. Ее основателем является гражданин Китая Тан Шу.

Компанию в Грузии представляют его брат Тан Джо и его жена Ли Юань. Она рассказала, что компания, которая ищет суррогатных матерей, работает в Грузии с 2019 года. С тайскими женщинами сотрудничество начали в 2024 году. По ее словам, компания также сотрудничает и с грузинскими суррогатными матерями.

В компанию обращаются в основном бездетные пары из Китая.

"В Грузии суррогатное материнство разрешено законом. Мы хотели, чтобы все было законно, поэтому выбрали Грузию для этого бизнеса. У нас подписаны все контракты", – уверяет Ли Юань.

Она говорит, что после начала расследования дела о торговле людьми полиция допросила и ее, и суррогатных матерей:

"Меня вызвали в отделение полиции и допросили сотрудники правоохранительных органов. Полиция также приезжала сюда. Они разговаривали с женщинами. Вы можете убедиться сами – здесь нет никакого китайского картеля. Китайские мужчины здесь не контролируют ситуацию. Дверь в этот дом всегда открыта. Ключ есть у женщин. У них есть телефоны, интернет", – говорит она.

Тан Джо, как и его жена, также утверждает, что их бизнес является законным и о нем известно как государству, так и полиции.

"Мы заплатили этим женщинам 500 долларов США на первом этапе, еще до их прибытия в Грузию. Затем, когда они прибыли в Грузию, мы добавили еще 20 тысяч тайских бат (600 долларов США). После этого они заявили, что больше не хотят быть суррогатными матерями. Однако они так и не сказали мне, что хотят вернуться домой. У них были с собой паспорта. В октябре 2024 года они сняли видеоролики, в которых утверждали, что стали жертвами торговли людьми, и вызвали полицию. Меня немедленно вызвали в полицию на допрос. После того, как женщины покинули Грузию, полиция со мной больше не связывалась. «Грузинские сотрудники правоохранительных органов все прекрасно знают», – говорит он.

Информация о том, что тайских женщин, обманом привезенных в Грузию, заставляют отдавать свои яйцеклетки кому-то другому, впервые появилась в тайских СМИ третьего февраля. Интернет-издания сообщили, что три женщины были спасены от торговли людьми с помощью отдела иностранных дел Королевской полиции Таиланда, при сотрудничестве с Интерполом и Pavena Foundation – организацией, занимающейся правами детей и женщин.