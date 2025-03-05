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Власти Латвии хотят ввести ответственность для тех, кто едет рядом с пьяным водителем 5

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.03.2025
LETA
Власти Латвии хотят ввести ответственность для тех, кто едет рядом с пьяным водителем
ФОТО: dreamstime

Генеральный прокурор Юрис Стуканс предлагает обсудить вопрос о привлечении к ответственности пассажиров, находящихся в машине с пьяным водителем.

Количество преступлений, связанных с вождением в состоянии алкогольного опьянения, в прошлом году немного снизилось, но всё равно остаётся на высоком уровне. Во многих случаях было установлено, что рядом с пьяным водителем находились другие люди. "Соответственно, возникает вопрос: почему люди это допускают? Здесь я могу выдвинуть одно предложение, которое можно обсудить в обществе, а именно: в других странах пассажиры наказываются за то, что они допускают вождение в состоянии опьянения", — отметил Стуканс.

Генеральный прокурор указал, что уже сейчас в уголовном праве предусмотрена ответственность за соучастие в различных преступлениях, поэтому юристам и политикам необходимо прояснить, нужно ли поддержать идею о том, чтобы в законе был установлен долг лица не допускать посадку другого человека за руль в состоянии опьянения. "Если попутчик не реагирует, только тогда можно говорить об ответственности", — подчеркнул Стуканс.

Стуканс в своей практике видел достаточно много случаев, когда пьяные водители после совершения аварии были несчастны из-за произошедшего. "Никто из тех, кто в пьяном виде сбил другого человека, не говорил, что сделал это специально. С другой стороны, если ты пассажир и у тебя были объективные основания знать и понимать это, то ты должен действовать, чтобы этого не допустить. На мой взгляд, если в обществе этот феномен — садиться за руль в состоянии опьянения — находится на достаточно высоком уровне, то нам нужно найти способы, как с этим бороться", — подчеркнул Стуканс.

В таких случаях минимальной обязанностью попутчиков должна быть необходимость срочно сообщать в полицию о ситуации. "Простой пример — если мы слышим у соседей, что в семье с маленьким ребёнком происходит шумное празднование и неподобающее поведение, то, на мой взгляд, человек всё же должен сообщить в полицию, чтобы предотвратить преступление против ребёнка", — подчеркнул Стуканс.

Отчёт Государственной полиции за прошлый год показывает, что в целом в прошлом году было начато 3288 административных и уголовных процессов. В 1097 случаях вождение происходило в состоянии опьянения свыше 1,5 промилле. Годом ранее в целом было зарегистрировано 3413 случаев.

#пьяная езда
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Григорий Антонов
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Комментарии (5)

  • VS
    Vad Sorry
    5-го марта

    У нас с же демократия и самые лучшие правительство в мире,,, зато мы знаем как говорить на Латышском и брать кредиты и ещё мы умеем воровать, и как попугаи повторять что нам нужно сказать , а народ просто быдло

    3
    0
  • VS
    Vad Sorry
    5-го марта

    Ну нормально :))) это просто прикол если я сажусь к кому-то в машину должен его перед этим понюхать:))) давайте сразу как Сталин делать всю семью в себирь.. и семью того кто рядом сидел,,,. Это же нормально?

    3
    1
  • Д
    Дед
    5-го марта

    Маловато штрафов! И желательно всю улицу или хотя бы многоквартирный дом, всем выписать штраф, за то, что не остановили пьяницу.

    6
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    5-го марта

    Детишек, если ехали, тоже расстеливать будете?

    9
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    5-го марта

    стуканс очень говорящая фамилия. Ну да, ну да. За недонос-концлагерь. Стучать велит стуканс. У реальности свой стёб.

    4
    0
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