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На улицах Риги у пенсионерок вырывали серьги из ушей 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
На улицах Риги у пенсионерок вырывали серьги из ушей

В начале нынешнего года по Риге прокатилась серия ограблений — на улицах были ограблены женщины пенсионного возраста, у которых вырывали из ушей серьги.

Госполиция получила информацию о трех таких ограблениях: в микрорайонах Агенскалнс, Кенгарагс и Саркандаугава некий злоумышленник сначала следил за пожилыми женщинами, а потом грабил.

В ходе следствия сотрудники Госполиции установили и 26 февраля задержали двух подозреваемых: мужчину 1991 г. р., который, по информации полиции, похищенные серьги сдавал в ломбард, а также мужчину 1983 г. р., который непосредственно грабил.

Что стоит отметить: старший мужчина ранее уже был пять раз судим за ограбления, и в одном уголовном производстве было 15 эпизодов преступления.

Одной из пострадавших женщин уже вернули похищенные серьги, изъятые из ломбарда.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс. Суд отправил подозреваемого в ограблениях под стражу.

За подобные преступления предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или надзор пробации, или общественные работы, или денежный штраф с конфискацией имущества или без таковой.

#грабеж
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Антон Городницкий
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