Шесть лет назад, весной 2019 года, в Уголовном кодексе России появилась новая статья 210.1 - ее иногда еще называют «воровской». Там прописано, что за «занятие высшего положения в преступной иерархии» человек, имеющий статус вора в законе, может получить срок от 8 до 15 лет. Больше десятка воров уже осуждены по этой статье, еще несколько находятся под следствием. Есть и те, кто в бегах. О том, какой удар эта статья нанесла по верхушке криминального мира, рассказывает редактор сайта «Прайм-Крайм» Лиля Харина.

Это действительно удар сокрушительной мощи, который рано или поздно прикончит уже слабо тлеющую так называемую «воровскую идею», - говорит эксперт. - По крайней мере, в том виде, в каком она сохранилась к закату СССР. Сейчас на улице новое поколение, которому чужды или вообще неизвестны понятия, на которых держалась идея. Судя по последним приговорам по этой статье, раскрученный маховик уже перемалывает и контингент рангом ниже воров в законе - так называемых «положенцев», то есть воровских назначенцев. По сути, это администраторы, которые способны разве что «разводить» разношерстную массу зэков на «дары» в пользу воров. На законодательном уровне воровской идее объявлена война. Поэтому все, кто так или иначе ее придерживается, попадут под пресс. Наглядный пример - идейный вор еще «советской» школы Хобот, преступник высшей пробы. Он еще до суда признал свою вину в том, что он вор.

(Здесь нужно пояснить, что «по старым понятиям» вор в законе на прямой вопрос является ли он вором, должен был ответить «да», подтверждая свой статус - даже если его снимают на камеру силовики и признание грозит арестом и так далее. Другой ответ в преступном мире могли трактовать как слабость, а то и публичный отказ от «короны». Но даже до появления статьи 210.1 многие «законники» старались на такой вопрос отшутиться и не ответить.

"По нашим подсчетам, всего в мире сейчас 398 воров. Из них в российских колониях сидят 38 душ. На свободе гуляет не больше двух десятков. Большинство - в Москве, но кое-кто как жил, так и живет в регионах. Остальные за границей. В основном - в Турции, на Кипре, в Польше, Черногории, Италии", - отмечает эксперт. "Воровской мир давно не славянский, а кавказский. Последние четверть века, - конкретно, езидский. После Шакро с высокой долей вероятности следующим «намбаваном» будет другой способный езид. Это феномен, не поддающийся объяснению. Даже грузинам приходится с этим считаться. Славяне в воровском мире - младшие братья кавказцев".

- Правда ли, что с 2014 года коронации новых воров в законе под запретом? С чем это связано?

Это запрет Шакро, официально обусловленный конфликтом между главными воровскими кланами. Чтобы не поощрять межклановые разборки, Шакро объявил мораторий до окончательного всеобщего примирения. (Считается, что в 2000-2010-х противоборствующие криминальные кланы проводили массовые «коронации», чтобы иметь на своей стороне как можно больше авторитетов со статусом воров в законе). Неофициально - это вводная силовиков, совпадающая с личными интересами Шакро, который, наверное, предпочел бы вообще остаться один. Для снятия моратория нужна общая сходка, которая, если и возможна в теории, на практике никогда не даст положительного результата.

- В 2022-м ваш сайт сообщал, что сидя в колонии, Шакро предлагал пересмотреть воровской статус «законикам», которые были коронованы после 2008 года. Речь шла о списке из более чем 130 человек. И чем все закончилось?

Тогда Шакро вышел с двумя инициативами: переаттестация новичков и всеобщий расход (примирение без компенсаций за убитых и покалеченных в этой войне кланов, - Авт.). Ни та, ни другая развития не получили, потому что всеобщий расход не распространялся на обидчиков племянника Шакро, Дато Озманова, на которого напали сторонники Ониани-Джангвеладзе. Их отстрел, задевая невинных, продолжается медленно, но неуклонно. Что касается переаттестации, она и так идет естественным образом, отсеивая балласт. Иногда и без участия Шакро.

Кто есть кто в воровском мире