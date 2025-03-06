Шакро молодой - мегаавторитет РФ и ближнего зарубежья.
Новых законников не короновали с 2014 года.
Шесть лет назад, весной 2019 года, в Уголовном кодексе России появилась новая статья 210.1 - ее иногда еще называют «воровской». Там прописано, что за «занятие высшего положения в преступной иерархии» человек, имеющий статус вора в законе, может получить срок от 8 до 15 лет. Больше десятка воров уже осуждены по этой статье, еще несколько находятся под следствием. Есть и те, кто в бегах. О том, какой удар эта статья нанесла по верхушке криминального мира, рассказывает редактор сайта «Прайм-Крайм» Лиля Харина.
- Это действительно удар сокрушительной мощи, который рано или поздно прикончит уже слабо тлеющую так называемую «воровскую идею», - говорит эксперт. - По крайней мере, в том виде, в каком она сохранилась к закату СССР. Сейчас на улице новое поколение, которому чужды или вообще неизвестны понятия, на которых держалась идея. Судя по последним приговорам по этой статье, раскрученный маховик уже перемалывает и контингент рангом ниже воров в законе - так называемых «положенцев», то есть воровских назначенцев. По сути, это администраторы, которые способны разве что «разводить» разношерстную массу зэков на «дары» в пользу воров. На законодательном уровне воровской идее объявлена война. Поэтому все, кто так или иначе ее придерживается, попадут под пресс. Наглядный пример - идейный вор еще «советской» школы Хобот, преступник высшей пробы. Он еще до суда признал свою вину в том, что он вор.
(Здесь нужно пояснить, что «по старым понятиям» вор в законе на прямой вопрос является ли он вором, должен был ответить «да», подтверждая свой статус - даже если его снимают на камеру силовики и признание грозит арестом и так далее. Другой ответ в преступном мире могли трактовать как слабость, а то и публичный отказ от «короны». Но даже до появления статьи 210.1 многие «законники» старались на такой вопрос отшутиться и не ответить.
"По нашим подсчетам, всего в мире сейчас 398 воров. Из них в российских колониях сидят 38 душ. На свободе гуляет не больше двух десятков. Большинство - в Москве, но кое-кто как жил, так и живет в регионах. Остальные за границей. В основном - в Турции, на Кипре, в Польше, Черногории, Италии", - отмечает эксперт. "Воровской мир давно не славянский, а кавказский. Последние четверть века, - конкретно, езидский. После Шакро с высокой долей вероятности следующим «намбаваном» будет другой способный езид. Это феномен, не поддающийся объяснению. Даже грузинам приходится с этим считаться. Славяне в воровском мире - младшие братья кавказцев".
- Правда ли, что с 2014 года коронации новых воров в законе под запретом? С чем это связано?
- Это запрет Шакро, официально обусловленный конфликтом между главными воровскими кланами. Чтобы не поощрять межклановые разборки, Шакро объявил мораторий до окончательного всеобщего примирения. (Считается, что в 2000-2010-х противоборствующие криминальные кланы проводили массовые «коронации», чтобы иметь на своей стороне как можно больше авторитетов со статусом воров в законе). Неофициально - это вводная силовиков, совпадающая с личными интересами Шакро, который, наверное, предпочел бы вообще остаться один. Для снятия моратория нужна общая сходка, которая, если и возможна в теории, на практике никогда не даст положительного результата.
- В 2022-м ваш сайт сообщал, что сидя в колонии, Шакро предлагал пересмотреть воровской статус «законикам», которые были коронованы после 2008 года. Речь шла о списке из более чем 130 человек. И чем все закончилось?
- Тогда Шакро вышел с двумя инициативами: переаттестация новичков и всеобщий расход (примирение без компенсаций за убитых и покалеченных в этой войне кланов, - Авт.). Ни та, ни другая развития не получили, потому что всеобщий расход не распространялся на обидчиков племянника Шакро, Дато Озманова, на которого напали сторонники Ониани-Джангвеладзе. Их отстрел, задевая невинных, продолжается медленно, но неуклонно. Что касается переаттестации, она и так идет естественным образом, отсеивая балласт. Иногда и без участия Шакро.
Кто есть кто в воровском мире
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Хобот (64 года), он же Андрей Вознесенский (ранее - Беляев). Сидел 8 раз - за мошенничество, разбой, похищение человека, грабежи и так далее. Недавно дело Хобота по статье 210.1 передали в суд.
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Апакела. 78-летний уроженец Абхазии Борис Апакия сейчас под следствием по той же «воровской статье». Пять раз был осужден (хулиганство, кража, незаконное хранение оружия), но с 2007 года не привлекался.
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Шишкан, он же Олег Шишканов и (после смены фамилии) Олег Медведев. В первый раз попал в колонию в 16 лет, признавшись в убийстве, совершенном старшими товарищами. Имел интересы в Раменском районе Подмосковья. Отбывает пожизненное заключение в колонии «Полярная сова».
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Пичуга, он же Юрий Пичугин. В 1994-м встал во главе ОПГ, которая контролировала Республику Коми. На счету его банды 5 доказанных убийств, 1 покушение и множество эпизодов вымогательства.
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Чебурашка, он же Вадим Сабреков. С конца 1990-х контролировал преступный мир Кировской области. В 2018 году объявлен в федеральный розыск. По слухам, скрывается в Аргентине.
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Шамаз, он же Салихдзжан (Александр) Шамазов. Его группировка занималась рэкетом и грабежами в Кемеровской области. В 2020-м объявлен в розыск. За информацию о Шамазе полиция Кузбасса готова выплатить 500 тысяч рублей.
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Хасан, он же Дед Хасан, Аслан Усоян. По происхождению езид (это этнорелигиозная группа курдов, которая проживает в Ираке и Сирии, а на территории бывшего СССР - в Закавказье и на юге России). В 2000-х его клан одержал верх над другими влиятельными кланами и деда Хасана стали называть «крестным отцом» российского преступного мира. В 2013-м был убит киллером у ресторана в центре Москвы.
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Япончик, он же Вячеслав Иваньков. В 1970-х и 1980-х его банда грабила богатых «цеховиков» - заходили в дома, предъявляя удостоверения сотрудников милиции. В 1990-х сидел в США за вымогательство, был экстрадирован в Россию по обвинению в двойном убийстве и… оправдан. В 2009 году Иванькова ранил снайпер. Позже вор в законе скончался от осложнений.
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Шакро Молодой, он же Захарий Калашов (71 год). По национальности курд-езид. С 1970-х до 2000-х 7 раз привлекался к уголовной ответственности в родном Тбилиси и Москве. Позже его задержали в Испании, обвинив в связях с «русской мафией» и отмывании денег. Был осужден на 7 лет. Выйдя на свободу в 2014 году, вернулся в Россию и стал преемником деда Хасана. Однако в 2018-м году получил 9 лет и 10 месяцев колонии за вымогательство. В 2024 году освобожден по УДО.
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Дато Озманов. Племянник Шакро. В 2011 году на Озманова напала в Бельгии группа грузинских «законников» - получил тяжелые ножевые ранения, но выжил.
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Тариэл Ониани, он же Таро. 8 раз сидел, в 1980-е считался самым авторитетным вором в Москве. Затем эмигрировал в Европу. Когда там начались проблемы с законом, получил гражданство РФ и вернулся в Москву. Его клан враждовал с дедом Хасаном - считается, что Усоян и его сторонник Иваньков стали жертвами этой войны. Однако самому Ониани в 2010-м дали 10 лет по обвинению в похищении человека. После освобождения Таро экстрадировали в Испанию.
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Мераб Джангвеладзе. Вор в законе. 3 судимости в Абхазии, 1 - в Италии. Сторонник Ониани. В 2018 году лишен российского гражданства. Живет в Италии.
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Торчик, он же Нугзар Торчинава. Из своих 64 лет более 20 провел в колонии (6 отсидок). Последний раз освободился в 2018 году. Несколько раз задерживался за уклонение от надзора (обязан отмечаться по месту жительства).
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