Бывший депутат Сейма Знотиньш обвиняется в разжигании межнациональной ненависти

Уголовный процесс передан в суд. Судебный календарь показывает, что судебное заседание по этому делу в Курземском окружном суде в Талси назначено на 5 июня.

Не называя имени человека, в прокуратуре сообщили, что, согласно обвинительному заключению, лицо совершило деяние, направленное на разжигание национальной и этнической ненависти и розни.

В июле 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил конфликт с другим человеком на лестничной площадке одного из зданий в Риге. Во время конфликта на лестничную клетку вышли еще двое человек. Согласно обвинительному заключению, пытаясь усмирить агрессивно настроенного мужчину, двое из троих мужчин на лестничной клетке прижали его к земле и удерживали до прибытия на место происшествия полиции.

С целью разжигания национальной и этнической ненависти и розни против русского народа обвиняемый неоднократно называл их «ватниками», а также угрожал размазать их лица по мостовой.

Вечером того же дня подсудимый опубликовал в Twitter клеветнический и не соответствующий действительности пост, в котором утверждалось, что он на лестничной площадке всего лишь настаивал на том, чтобы в Латвии говорили на латышском языке, после чего его соседи русского происхождения начали его душить, а сотрудники полиции обвинили его в провокации против русских.

Таким образом, обвиняемый, называя своих соседей «ватниками» и размещая в Twitter информацию, не соответствующую действительности, умышленно совершил действия, направленные на разжигание национальной и межнациональной розни и ненависти в отношении русских, считает прокуратура.

Ранее прокуратура предъявила Знотиньшу обвинение в нанесении легких телесных повреждений в связи с конфликтом на лестничной клетке.

В обвинительном заключении указано, что вечером 30 июля 2023 года подсудимый, находясь в подъезде многоквартирного дома в Риге, во время конфликта, в порыве гнева, умышленно, с намерением причинить телесные повреждения, схватил потерпевшего за плечи и нанес ему не менее трех ударов кулаком и локтем по голове и всему телу.

В результате потерпевший получил травмы, которые по своей сути считаются легкими.

Часть инцидента была записана на видео.