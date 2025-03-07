Baltijas balss logotype

Бывший депутат Сейма Знотиньш обвиняется в разжигании межнациональной ненависти 5

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Бывший депутат Сейма Знотиньш обвиняется в разжигании межнациональной ненависти

Прокуратура предъявила обвинение бывшему депутату Сейма и бывшему члену Консервативной партии Рейнису Знотиньшу в разжигании ненависти путем называния русских «ватниками».

Уголовный процесс передан в суд. Судебный календарь показывает, что судебное заседание по этому делу в Курземском окружном суде в Талси назначено на 5 июня.

Не называя имени человека, в прокуратуре сообщили, что, согласно обвинительному заключению, лицо совершило деяние, направленное на разжигание национальной и этнической ненависти и розни.

В июле 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил конфликт с другим человеком на лестничной площадке одного из зданий в Риге. Во время конфликта на лестничную клетку вышли еще двое человек. Согласно обвинительному заключению, пытаясь усмирить агрессивно настроенного мужчину, двое из троих мужчин на лестничной клетке прижали его к земле и удерживали до прибытия на место происшествия полиции.

С целью разжигания национальной и этнической ненависти и розни против русского народа обвиняемый неоднократно называл их «ватниками», а также угрожал размазать их лица по мостовой.

Вечером того же дня подсудимый опубликовал в Twitter клеветнический и не соответствующий действительности пост, в котором утверждалось, что он на лестничной площадке всего лишь настаивал на том, чтобы в Латвии говорили на латышском языке, после чего его соседи русского происхождения начали его душить, а сотрудники полиции обвинили его в провокации против русских.

Таким образом, обвиняемый, называя своих соседей «ватниками» и размещая в Twitter информацию, не соответствующую действительности, умышленно совершил действия, направленные на разжигание национальной и межнациональной розни и ненависти в отношении русских, считает прокуратура.

Ранее прокуратура предъявила Знотиньшу обвинение в нанесении легких телесных повреждений в связи с конфликтом на лестничной клетке.

В обвинительном заключении указано, что вечером 30 июля 2023 года подсудимый, находясь в подъезде многоквартирного дома в Риге, во время конфликта, в порыве гнева, умышленно, с намерением причинить телесные повреждения, схватил потерпевшего за плечи и нанес ему не менее трех ударов кулаком и локтем по голове и всему телу.

В результате потерпевший получил травмы, которые по своей сути считаются легкими.

Часть инцидента была записана на видео.

#криминал #разжигание ненависти
57
0

Комментарии (5)

  • ЯО
    Яшка Одесский
    7-го марта

    Не так страшны времена, как их последствия...

    14
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го марта

    Приговор распечатать и обязать прочитать каждого нацика. Хотя это поможет только тем, у кого есть мозги. Парадниексу, например, не поможет...

    28
    0
  • Д
    Дед
    Мимо проходил
    7-го марта

    Ох, про Парадниекса Вы, зря! Этот , как только будет выгодно, так переобуется, что первый будет ходить среди тех , кто ищет национальноозабоченных, при чем с голым торсом.

    14
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    7-го марта

    Умение парадниекса переобуваться в прыжке не подразумевает наличие мозга. Приспособляемость - да, высокая, а вот мозгов Господь недоложил...

    4
    0
  • AB K
    Andris Bolt- Konskis
    7-го марта

    Удивительно. С чего бы это? До определенных недавних событий в нашей стране на такие детские "шалости" власти внимания не обращали.

    42
    0
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео