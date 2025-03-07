В ДТП в четверг пострадали восемь человек

В четверг в Латвии было зарегистрировано 118 дорожно-транспортных происшествий, в восьми из них пострадали восемь человек, сообщили в Государственной полиции.

Среди пострадавших - два пешехода и три велосипедиста. Большинство аварий с пострадавшими - шесть - произошло в Риге.

За сутки на дорогах было выявлено 631 административное нарушение, в том числе 242 случая превышения скорости и три случая агрессивного вождения.

Семь водителей были пойманы за вождение в состоянии алкогольного опьянения и один - в состоянии наркотического опьянения. Заведены уголовные дела.