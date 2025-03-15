Элвис Страздиньш открыто говорит в своем аккаунте «X», что он начал красть деньги у проверенных мошенников и тут же переводит их на поддержку Украины.

«Я перевел все деньги, которые выманил у мошенников, в Украину. Скоро будет еще. И обязательно будет видео. Называйте меня мошенником! Мне все равно. Если полиция не может поймать этих кретинов, то я хотя бы подчищу их счета», - написал он.

Комментаторы поддерживают такие действия, но опасаются, что у Элвиса возникнут проблемы с государственными органами.