Элвис Страздиньш, который официально и неофициально отслеживает различные мошеннические схемы, перешел на новый вид деятельности.
Элвис Страздиньш открыто говорит в своем аккаунте «X», что он начал красть деньги у проверенных мошенников и тут же переводит их на поддержку Украины.
«Я перевел все деньги, которые выманил у мошенников, в Украину. Скоро будет еще. И обязательно будет видео. Называйте меня мошенником! Мне все равно. Если полиция не может поймать этих кретинов, то я хотя бы подчищу их счета», - написал он.
Комментаторы поддерживают такие действия, но опасаются, что у Элвиса возникнут проблемы с государственными органами.
Visu naudu, kuru izkrāpju no krāpniekiem, ziedoju Ukrainai. Drīzumā būs vēl. Un noteikti būs arī video. pic.twitter.com/Lu86ZCe58r— Elviss Strazdiņš 🇱🇻 🇺🇦 (@elnormous) March 3, 2025
Оставить комментарий(9)