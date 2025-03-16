Копченая колбаса из «механически отделенного куриного мяса» с добавлением свиной кожи, «сырный продукт» из растительных жиров, конфеты из пальмового масла с эмульгатором – состав бюджетных продуктов питания можно, усмирив лень и брезгливость, прочесть на этикеточках, исполненных мелкими буковками. Но к этому мы уже более-менее привыкли. Увы.

Однако в последнее время гораздо трудней понять, с кем ты в действительности общаешься – с живым человеком или роботом. А цель, исстари, одна и та же – выманить денег.

Я к вам пишу

У моей мамы нет смартфона, обходится кнопочными телефонами, правда, их два: один собственный, другой выдали на работе в РТУ. Зато у нее есть ноутбук, и уже с год мы с нею дружим в Фейсбуке, которым мама пользуется очень осторожно, можно сказать, дискретно. И потому, скорее всего, к ней не зайдут на огонек любители легкой наживы.

А вот на днях увидал я соседку по подъезду, даму постарше. Сидит на лавочке у двери и бодро набивает что-то в мессенджере. Так что зря наших сениоров относят к поколению «бабушкофонов» – все у них уже современно. Оттого и риск оказаться жертвой киберпреступления – возрастает на порядок.

Ко мне «постучался» знакомый психолог, известный в Латвии. Точнее, профиль в соцсети от его имени. Единственное, что меня сразу насторожило – это отсутствие привычного лица в кружочке-аватарке.

И начался такой разговор: «Здравствуйте, как у вас дела?» Ну, вообще-то, личность на том конце сети довольно занятая и самодостаточная, к светским беседам явно не должная быть расположенной. Хотя мало ли какое настроение у человека. Нормально, отвечаю. А у вас? «Приятно слышать это от вас! У меня тоже все хорошо, и я чувствую себя счастливым в жизни. Надеюсь, с тобой все в порядке?» Ого, мы уже и на «ты».

Дальше – больше: «Удалось ли вам подписаться на фонды программы Министерства здравоохранения и социального обеспечения (DHHS)? Я видел ваше имя в списке бенефициаров и людей, имеющих на это право. Я смог получить часть денег по программе, и мне не нужно их возвращать, вы также можете получить ту же выгоду. Я мог бы отправить вам их информацию для регистрации, если вы хотите?»

О, опять искусственный интеллект собирается меня развести! И так примитивно – ведь нет в Латвии такого ведомства, у нас Минздрав и Минблаг две разные конторы. Незамедлительно блокирую чат, хотя настойчивый робот продолжает лайкать мои публикации, видимо, стараясь понравиться.

Вот тут и есть первое и главное отличие виртуальных персонажей из соцсетей, которые генерированы искусственным интеллектом: они чрезвычайно дружелюбны, готовы поставить значок «нравится» любому вашему фото, даже давностью в несколько лет. Очень часто у них бывает иностранное имя.

А если даже русское (ведь в соцсети мы, как правило, пишем на родном языке), то в профиле такой личности можно отыскать лишь профессионально сделанные снимки. Чаще всего, выразив восхищение твоими постами в соцсети, он или она тут же делают серьезное предложение, которое готовы обсуждать в приватном чате. Не ведитесь, это он самый – искусственный интеллект (ИИ).

Личный опыт

Я отношусь к категории тех самых 18% представителей нацменьшинств Латвии, которые, согласно опросам Latvijas Fakti, умеют пользоваться инструментами ИИ. Для молодежи всех национальностей эта цифра почти в два раза выше – 32%, а вот у сениоров в возрасте 65+ только 3%.

Сразу дисклеймер: никого не рекламирую, повествую лишь о собственном опыте. Итак, заходим на сайт Suno и пишем в окошке набор слов: это – основа для текста будущей песни. Ниже ИИ предлагает выбрать стиль: эстрада, шансон, тяжелый рок или рэп. Можно сочетать. Язык – любой. Прокрутится колесико загрузки – хит готов.

Следующий шаг – создание видео. Здесь помогут Veed, Videogen, Revid. Все эти порталы ИИ могут преобразовать в видеоклип любое фото и соединить с музыкой. На создание «хита» сайту потребовалось несколько минут – и вот уже готов клип, который можно и слушать, и смотреть.

Все это можно использовать как возможность поздравить, к примеру, родственника или друга, сделать сюрприз на основании немудрящего текста и стандартного снимка. Но, с другой стороны, какие же открываются возможности для мошенничества! Ведь если я закладываю фото любого человека, то благодаря ИИ оно обретает жесты и мимику, а любой образ можно заставить делать что угодно.

Самым ярким результатом ИИ я бы назвал клипы, появившиеся после памятной беседы в Овальном кабинете Белого дома. Там президенты и вице-президент, после известного обмена острыми выражениями, пускаются в драку. Выглядит все очень натурально – разве что только небольшая задержка, дерганое изображение. Но точно такие же эффекты возникают при не слишком качественной интернет-связи.

А так как у нас на планете качество Wi-Fi не столь идеально, как дома, то вполне вероятно может быть вот что. Например, ваши близкие люди отправляются в путешествие, о чем оповещают соцсети: «мы в аэропорту!» А вы на следующий день получаете видеозвонок, где изображение родного лица несколько прерывается – ведь связь на острове или в горах может быть отвратительной.

И вам кто-то из членов семьи кричит, что случился драматический инцидент и срочно необходимы деньги: «Мама, мы все в больнице!» И да, звучит фантастически – но некоторые перечисляют деньги.

ИИ тем и хорош, что этот неутомимый робот без устали способен делать тысячи, миллионы звонков и сообщений. Латвийские предприятия и учреждения используют его на всю катушку: практически каждый день я получаю подобным образом генерируемые письма, например, напоминания о записи на техосмотр в CSDD или сообщения о принятом заказе посылторга. Но точно так же можно неустанно бомбить сообщениями всех, кто кажется способным расстаться с накоплениями под благовидным предлогом...

Люди теряются в догадках

Проблема с фальшивками, или дипфейками, – серьезней, чем кажется. Дело в том, что, по тем же соцопросам, только около 12% сениоров в Латвии понимают, насколько видеоизображения, генерируемые ИИ, могут влиять на поведение людей. Среди молодежи, слава богу, таких хотя бы 39%. В целом же около 40% респондентов всех возрастов и этнических групп признают, что им непросто отличить созданное компьютером изображение от настоящего.

Более того, возникает и еще один эффект: благодаря ИИ распространяется недоверие ко всему, что говорится в социальных сетях. 68% опрошенных по Латвии согласились, что с помощью ИИ «можно подделать все, что угодно, и никому нельзя верить».

И вот тут мы возвращаемся... к печатному слову: если вы читаете эти строки в газете, то вероятность их подлинности повышается на порядок. Так как в линейных СМИ, будь то печатные издания, ТВ или радио, цепочка редакторов обычно длинней, чем на интернет-сайтах. В социальных же сетях она равна 1 – тот, кто прочел новость (возможно, фейковую), моментально делает перепост. Так и шествуют фальшивки по миру, живя собственной жизнью.