Бывший офицер НВС получил условный срок за случайное убийство курсанта

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бывший офицер НВС получил условный срок за случайное убийство курсанта

Рижский городской суд в среду приговорил бывшего младшего офицера Командования специальных операций Национальных вооруженных сил (НВС) к трем годам лишения свободы условно за убийство курсанта по неосторожности, сообщили в суде.

В решении также указано, что ответчик должен будет выплатить 10 000 евро в качестве компенсации морального ущерба в пользу двух потерпевших.

Решение еще не вступило в силу, его можно обжаловать в Рижском окружном суде.

17 февраля 2023 года после занятий по чистке оружия военнослужащий НВС Нидерландов получил огнестрельное ранение, от которого скончался. Военная полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента, однако на тот момент и позднее никаких дополнительных подробностей инцидента, в том числе в каком именно подразделении произошла трагедия, СМИ не разглашалось.

Представитель прокуратуры Иева Шомина подтвердила агентству LETA, что младшего офицера НВС обвиняют в убийстве курсанта учебной группы из-за неосторожности — преступной халатности — при обращении с огнестрельным оружием.

Сообщается, что трагедия произошла на территории Отряда специальных операций (ОСО). ОСО является структурным подразделением в составе Командования специальных операций. В НВС подтвердили, что на момент трагедии военнослужащий, участвовавший в судебном разбирательстве, был младшим офицером Командования специальных операций — курсантом курса базовой боевой подготовки. Солдат получает статус комбатанта в Командовании специальных операций, успешно завершив базовый курс подготовки. После трагедии младший офицер был уволен со службы.

Учитывая, что материалы дела содержат государственную тайну, прокуратура не предоставила более подробную информацию о предъявленных обвинениях.

#суд #армия
