Модель Мария Ковальчук, о пропаже которой в Дубае первым сообщил ВЧК-ОГПУ была найдена в местной больнице. 20-летняя девушка поступила туда с множественными переломами и в коме, её лицо было разбито — из-за этого первое время были трудности с опознанием девушки.

По данным от знакомых пострадавшей, она не была на вечеринке у «шейхов», как писали многие СМИ. Элементарно, Мария Ковальчук не подходит по параметрам под большинство тусовок с элитой Эмиратов. Персональные перечни с параметрами для эскортниц всех шейхов ОАЭ имеются в распоряжении ВЧК-ОГПУ.

Как мы уже сообщали, украинка Мария Ковальчук прилетела в ОАЭ в феврале. 9-го марта она отметила день рождения в компании знакомых. 10 марта она отправилась на так называемый «модельный стол», это когда приглашают девушек на тусовку для антуража и, возможно, знакомств. Организаторы таких мероприятий платят гостьям скромные гонорары, накрывают и оплачивают для них стол, где есть еда и напитки, и не несут никакой ответственности за то, что будет с девушками, если они решат продолжить банкет с гостями мужского пола.

Далее, уже со ссылкой на мать знакомые Марии Ковальчук рассказали, что та сообщила родительнице о своих планах. А именно, она планировала переночевать с мужчинами и улететь в Таиланд. Но на следующий день, 11 марта она вновь позвонила матери, растерянным голосом подтвердила, что была с кавалерами, не полетела из-за них в Азию и потом пропала. В результате ее нашли с тяжелыми травмами без сознания.

По предварительным данным, модель могла попытаться покончить с собой, у неё обнаружены травмы характерные для падения с большой высоты. Однако, точная причина не установлена, сама девушка говорить пока не способна.

Сейчас историю активно обсуждают пользователи Сети. Они удивлены поведением Анны, которая, по всей видимости, одобряла образ жизни дочки.

«Девушку по-человечески жалко, но она, видимо, не понимала, какой исход может быть, а подсказать было некому»; «Легкие деньги на Востоке… Хорошо, что ее нашли. Что хотели, то и получили. В 20 лет без головы — это мрак»; «20-летнюю дочь отпустить? На встречу с шейхами? Это что за семья такая?!»; «Что за жестокие комментарии? Когда перестаньте обвинять жертву? Вы вообще знаете, что произошло на самом деле? Не судите, да не судимы будете»; «А что все на мать накинулись? В 20 лет она не должна спрашивать разрешения у мамы, как проводить время и чем заниматься в жизни. Даже если мать против была, она не может запретить совершеннолетней что-либо делать», — мнения людей разделились.

Произошедшее прокомментировала и юрист Катя Гордон. Она призвала девушек не допускать подобных ошибок и беречь себя.

«Модель Марию Ковальчук нашли при смерти на обочине в ОАЭ после вечеринки с арабскими шейхами. Сейчас она в крайне тяжелом состоянии в больнице. Скандал с вечеринками Porto Party в англоязычном сегменте гремит уже больше года. В Сети гуляют видео, на которых, предположительно, шейхи избивают девушек, стригут им волосы и делают с ними всякое… Девушки, женщины, а также их матери! Не идите за деньгами на подобные мероприятия. Вас могут и убить…» — предостерегает Гордон.