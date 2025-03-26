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Кишечная палочка в Латвии: число заразившихся растет; у половины тяжелое состояние 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
Кишечная палочка в Латвии: число заразившихся растет; у половины тяжелое состояние

Состояние здоровья шести детей, заразившихся кишечной палочкой (Escerichia coli), вырабатывающей шига-токсин (веротоксин), оценивается как тяжелое, но стабильное, сообщили агентству ЛЕТА в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ).

Во вторник сообщалось о госпитализации 10 детей. В среду в больнице находились уже 15 детей с инфекцией. Один ребенок продолжает лечение в отделении интенсивной терапии, а 14 других - в другом отделении. Состояние всех пациентов стабильное.

Заболели также двое взрослых, один из которых находится на лечении в больнице.

Уже сообщалось, что случаи заражения данной инфекцией зарегистрированы в Риге, Адажском, Сигулдском, Южнокурземском и Саласпилсском краях.

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в сотрудничестве с Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС) продолжает эпидемиологическое расследование, а также поиск причины заболевания. ЦПКЗ сотрудничает с пострадавшими дошкольными учреждениями и семейными врачами, которые наблюдают детей с симптомами острой кишечной инфекции.

Расследование проводилось в пищеблоке Рижского 170-го дошкольного образовательного учреждения, в пункте раздачи питания 104-го Рижского дошкольного учреждения, куда доставляется пища из дошкольного учреждения "Laismiņa", в пищеблоке дошкольного учреждения "Laismiņa", в Рижском 132-м дошкольном образовательном учреждении, куда еда доставляется из Рижского дошкольного образовательного учреждения "Dardedze", в пищеблоке "Dardedze", в пищеблоке Рижского детско-юношеского центра "Auseklis", в пищеблоке Рижского дошкольного образовательного учреждения "Zīļuks", в пищеблоке 241-го Рижского дошкольного образовательного учреждения и в пищеблоке Рижского дошкольного образовательного учреждения "Zilbīte".

Во всех этих учебных заведениях, по данным ПВС, услуги питания или доставки еды предоставляли предприятия "Žaks-2" или "Gardbrīdis", состоящее из "Žaks-2" и ООО "Deliment". Основным владельцем обеих компаний является Жанна Гаевска.

Технолог предприятия "Žaks-2" Илона Дреймане сообщила, что предприятие сотрудничает с ЦПКЗ и ПВС, чтобы найти причину заболевания и предотвратить его распространение.

Проверки были проведены и в пищеблоке Саласпилсского 1-го дошкольного детского сада "Saulīte".

Как пояснили в ЦПКЗ, кишечные палочки Escherichia coli являются частью нормальной бактериальной микрофлоры человека и обычно безвредны. Однако существуют особые штаммы кишечной палочки, которые могут вырабатывать токсины и вызывать серьезные заболевания. Такие штаммы называются STEC/VTEC, и они продуцируют шига-токсин (веротоксин), который вызывает кровавую диарею, приводящую в отдельных случаях к острой почечной недостаточности.

Основным источником этих штаммов являются травоядные животные, особенно крупный рогатый скот. Возбудитель выделяется из организма животного или человека с фекалиями. Человек может заразиться, употребляя зараженную пищу, недостаточно термически обработанную говядину, некипяченое молоко, немытые или необработанные фрукты и овощи. Возможна также передача инфекции от человека к человеку.

#здравоохранение # дети
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го марта

    А вы побольше покупайте и используйте продуктов питания из Украины, которая отказалась от стандартов безопасности продовольствия ЕАС и не приняла аналогичные стандарты безопасности ЕС.

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