Словаки с трудом отбиваются от расплодившихся медведей

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.03.2025
BB.LV
Косолапые по жизни отнюдь не такие милые.

"Если бы у меня не было этого топора, она бы меня там убила".

В Словакии за один день произошло сразу два случая нападения медведей на людей в горном массиве Мала Фатра. В одном из них мужчина шел по лесной тропе с псом, который был без поводка, в местности Бельске скалы и заметил в нескольких десятках метров медведицу с тремя детенышами. В общении с местным изданием Žilinak он рассказал, что ялвяется местным жителем и до этого не раз встречал и фотографировал медведей.

Мужчина попытался обезопасить себя, создавая шум и насвистывая, чтобы его присутствие не стало неожиданностью, но медведица не стала уходить вглубь леса, а вместо этого напала.

Перцовый баллончик не помог отпугнуть ее и в конце концов мужчина отбивался от зверя топориком, который носит с собой в горы, чтобы расчищать тропы от кустарников.

"Я спрятался за деревом, и каждый раз, когда она выбегала на меня, бил ее по голове. Если бы у меня не было этого топора, она бы меня там убила", – рассказал он.

Медведица, получив несколько ударов, в итоге побежала прочь вместе с медвежатами.

Как именно драматическая встреча попала на видео, не уточняют.

Изначально видео инцидента появилось в Facebook политика партии-партнера Словацкой национальной партии Филиппа Куффа, который также занимает должность государственного секретаря в Министерстве окружающей среды. В комментариях поднялась бурная дискуссия о том, почему все будто случайно произошло перед камерой-фотоловушкой, и не получилось ли так, что медведицу спровоцировал пес без поводка, и поэтому она напала.

В тот же день с другой стороны этого горного массива медведь серьезно ранил одного человека, еще один получил незначительные ранения. Обстоятельства того случая не сообщают.

За прошлый год в Словакии было несколько случаев нападений медведей на людей, в том числе со смертельным исходом. В связи с этим парламент одобрил изменения в законодательство, чтобы упростить отстрел медведей.

Медведи стали значительной проблемой также в Румынии, их популяцию в стране называют крупнейшей в Европе.

В правительстве анонсировали более жесткие меры против туристов, которые подкармливают медведей на известном Трансфегеранском шоссе через Карпаты, что опасно меняет поведение хищников.

