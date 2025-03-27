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Ослепленный солнцем водитель в Иманте врезался в столб, внезапно машина начала гореть 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Ослепленный солнцем водитель в Иманте врезался в столб, внезапно машина начала гореть

Водитель в Иманте был полностью ослеплен солнцем и въехал прямо в столб. После неожиданного удара водитель также был шокирован повторно, увидев, как его автомобиль загорелся, передает Degpunkta.

Как утверждает сам водитель, авария произошла по весьма банальным причинам. Водитель "Renault" сел за руль автомобиля незадолго до семи утра, и в ранние часы солнце светило так ярко, что это затрудняло управление автомобилем. Несмотря на то, что мужчина надел солнцезащитные очки и опустил солнцезащитный козырек автомобиля, избежать аварии не удалось.

«Меня так ослепило, ничего не видел, полностью «слепой». Я взял максимально правее, чтобы не мешать тем, кто ехал по второй полосе. Взял слишком сильно и врезался, все», - рассказал он.

После удара автомобиль начал дымиться и загорелся. Мужчина попытался самостоятельно потушить пламя водой из пустой бутылки, находившейся в машине, а также использовал огнетушитель, однако это оказалось неэффективным.

«Наши люди. В шесть пятьдесят машин полно, все едут на работу. Никто не остановился. Какой-то мужик выбежал с большим огнетушителем. Если бы он не выбежал, весь салон бы сгорел. Спасибо человеку, который здесь работал, мне удалось что-то потушить, и к этому моменту пожар начался снова, но пожарные уже приехали», - поделился водитель.

#дтп
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