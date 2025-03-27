Суд изучил дело жителя Латвии, провозгласившего ковид еще до официального объявления

Верховный суд (ВС) Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд уголовное дело, в рамках которого некий Ник Эндзиньш обвиняется в разжигании национальной ненависти на платформе социальной сети Facebook.

На важный нюанс в связи этим указал Карлис Арайс, советник Сената ВС: "В решении Сената уточняется: не имеет значения, является ли подстрекательство к ненависти основным или второстепенным сообщением. Важно определить, содержит ли конкретное сообщение подстрекательство к национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти".

"Вызвал волнение и чувство неуверенности"

Ранее, не называя фамилию обвиняемого, прокуратура изложила фабулу этого дела таким образом: некий мужчина обвиняется в разжигании национальной розни и вражды в социальной сети, а также в хулиганстве.

Согласно обвинению, он записал у себя дома и затем выложил в Facebook видеоролик под названием: "Коронавирус уже в Латвии! Пожалуйста, поделись и предупреди других!"

Как позже указало обвинение, этот видеоролик содержал высказывания, поданные в форме, оскорбляющей достоинство, и направленные на провоцирование вражды в отношении людей китайской национальности и Китая как государства.

В частности, в ролике говорилось: "Китайцев и Китай как страну надо ликвидировать, а китайцы умеют делать только поддельные товары и фальшивые мобильные телефоны".

Также в этом видео, как считает обвинение, он сознательно распространял ложную информацию о наличии в Латвии случаев заражения коронавирусом Covid–19. Между тем, по официальной версии, на тот момент в Латвии не было зафиксировано ни одного случая заболевания.

Эти сведения представляли угрозу общественному здоровью, вызвали значительное волнение и чувство неуверенности среди населения, сказано в обвинительном заключении.

"Своими действиями обвиняемый побуждал думать, что государство скрывает важную информацию от населения", — указывала прокуратура.

Нюансы "ликвидации" в контексте

Рижский окружной суд 20 сентября 2021 года обвиняемого признал невиновным и оправдал, однако прокурор подал протест на это решение.

И ВС согласился с обвинением. В решении Верховного суда указывается, что слово "ликвидировать", использованное обвиняемым, должно оцениваться в контексте всего сообщения — изолированный анализ этого слова не позволяет установить действительный смысл сказанного.

При рассмотрении подобных дел суду надлежит учитывать также социальный контекст, существовавший на момент произошедшего, отметили в инстанции.

Суд должен оценить, не создавал ли общественный настрой, вызванный опасениями по поводу распространения вируса Covid–19, повышенный риск того, что подобные высказывания будут восприняты особенно остро и с высокой вероятностью приведут к проявлениям ненависти в отношении определенной группы лиц.

Дело пошло на второй круг

Дело изначально было передано в Рижский городской суд, который признал Эндзиньша виновным в разжигании национальной, этнической и расовой ненависти, а также в хулиганстве.

Суд признал Эндзиньша виновным, назначив ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы. В срок наказания было зачтено время пребывания Эндзиньша под арестом — с 31 января по 6 апреля.

После этого Верховный суд отправил дело на повторное рассмотрение. Окружной суд повторно рассмотрел дело и оправдал Эндзиньша.

Однако прокуратура вновь обжаловала приговор. И, как видим, успешно.