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Суд над пророссийским блогером Матаевым: прокурор недоволен мягкостью приговора 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.03.2025
LETA
Суд над пророссийским блогером Матаевым: прокурор недоволен мягкостью приговора

Прокурор подал протест на приговор Рижского городского суда, приговорившего гражданина Латвии Дмитрия Матаева к году лишения свободы за оправдание российских военных преступлений и разжигание национальной вражды.

В ноябре 2024 года Рижский городской суд признал подсудимого виновным и приговорил его к соответствующему наказанию.

Приговор суда первой инстанции еще не вступил в силу, так как прокурор подал апелляционный протест на мягкость приговора, подтвердили агентству ЛЕТА в прокуратуре. Дата рассмотрения протеста в Рижском окружном суде пока не назначена.

Из обвинительного заключения следует, что с 5 октября 2023 года по 18 марта 2024 года обвиняемый опубликовал на "TikTok" восемь видеозаписей на русском языке, прославляющих и оправдывающих преступления против мира и военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами в Украине, а также направленные на разжигание национальной и этнической вражды и ненависти к латышам.

Например, обвиняемый осуждал государственные органы Латвии за размещение антивоенного плаката на фасаде Музея истории медицины напротив посольства России в Риге.

В видео он выразил мнение, что таким образом латвийские власти унизили всех российских граждан, русских, живущих в разных странах мира, и российского лидера Владимира Путина, говорится в обвинительном заключении.

В другом видео он выразил свое отвращение к проукраинским инсталляциям, назвав украинский флаг "сине-желтой плесенью", а проукраинские инсталляции, установленные гражданами - "мусором", "помойкой", "свалкой", говорится в обвинительном заключении.

Уголовное дело в отношении Матаева было возбуждено Службой государственной безопасности 26 марта 2024 года.

#суд
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    27-го марта

    А Трамп тоже будет судим нашим судом, он же тоже говорит, что Путин его друг.

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