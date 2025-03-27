За поджог человека на остановке в Риге дали 18 лет тюрьмы

Рижский городской суд приговорил к 18 годам лишения свободы, а также к трем годам пробационного надзора мужчину, который в 2023 года совершил поджог на остановке общественного транспорта в Риге, в результате чего погиб человек.

Также были полностью удовлетворены требования потерпевшей стороны о возмещении материального ущерба в размере 300 евро и компенсации морального вреда в размере 50 000 евро.

Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

Предыстория: 22 мая 2023 года в Государственную полицию поступил вызов на остановку общественного транспорта в Риге, на ул. Дзелзавас, на которой в следствии поджога огонь перекинулся на человека.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, и пострадавший мужчина, 1982 года рождения, был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался от полученных травм.

На месте происшествия сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника преступления — молодого человека 2002 года рождения, ранее не попадавшего в поле зрения полиции.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствовала о том, что ранее мужчины не были знакомы, на остановке общественного транспорта между ними произошел конфликт, после чего преступник избил другого мужчину и поджег его одежду.