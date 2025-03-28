Мошенники стали наклеивать свои коды поверх настоящих кодов Rīgas satiksme?

Пользовательница соцсети рассказала, что отсканировала QR-код в транспорте, и сначала ей пришло сообщение о снятии 0,50 цента за регистрацию, а позже второе - о снятии 40 евро.

Инцидент, по словам женщины, произошел 24 марта около 17:00 в трамвае № 10.

"Я связалась с банком, заблокировала карту и хочу предупредить всех таких же "провинциалов", как я, кто редко пользуется общественным транспортом в столице. Будьте осторожны! Компания называется FINDANDLOC и требует ввести данные карты", – говорится в публикации.

После распространения этой информации компания Rīgas satiksme идентифицировала конкретный трамвай и проверила все QR-коды, находящиеся в нем.

Руководитель отдела общественных отношений Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане сообщила, что в трамвае не нашли подозрительных кодов. Так что, возможно, история списания денег вообще не связана с Rīgas satiksme.