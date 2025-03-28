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Мошенники стали наклеивать свои коды поверх настоящих кодов Rīgas satiksme? 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Мошенники стали наклеивать свои коды поверх настоящих кодов Rīgas satiksme?

Пользовательница соцсети рассказала, что отсканировала QR-код в транспорте, и сначала ей пришло сообщение о снятии 0,50 цента за регистрацию, а позже второе - о снятии 40 евро.

Инцидент, по словам женщины, произошел 24 марта около 17:00 в трамвае № 10. 

"Я связалась с банком, заблокировала карту и хочу предупредить всех таких же "провинциалов", как я, кто редко пользуется общественным транспортом в столице. Будьте осторожны! Компания называется FINDANDLOC и требует ввести данные карты", – говорится в публикации.

После распространения этой информации компания Rīgas satiksme идентифицировала конкретный трамвай и проверила все QR-коды, находящиеся в нем.

Руководитель отдела общественных отношений Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане сообщила, что в трамвае не нашли подозрительных кодов. Так что, возможно, история списания денег вообще не связана с Rīgas satiksme.

#мошенники
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Комментарии (1)

  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    29-го марта

    Не хрена,везде свои данные вводить. Везде регистрируются, данные оставляют, а потом удивляются что их кидают везде и мошенники звонят. Лох не мамонт не вымрет. Купи нормальный билет и езди, и будет тебе счастье. Везде свои данные светят сами, а потом ноют, да и не понимая ещё и того, что с помощью этого всего, за тобой ещё тупо и следят, по твоему счёту тупо видят где ты и что делаешь, в транспорте, даже в сортир в городе без карты не зайдёшь теперь, это всё слежка(под видом удобства). Надо быть лохом, чтобы в всяких приложениях, свои данные оставлять с номерами счетов и тд!А наши лохи довольствуются и радуются.

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