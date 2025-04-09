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Покинувшего Землю космонавта Зубрицкого в Украине осудили за дезертирство 4 1652

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.04.2025
BB.LV
Покинувшего Землю космонавта Зубрицкого в Украине осудили за дезертирство

Российский космонавт Алексей Зубрицкий, который вчера полетел в космос, в Украине осужден за госизмену и дезертирство, сообщает российский телеграмм-канал Shot.

Издание пишет, что 32-летний уроженец Запорожской области Зубрицкий – в прошлом военный лётчик ВВС Украины. Летал на штурмовике и в 2013-м был направлен в авиационное звено 204-й Севастопольской бригады.

После аннексии Крыма Россией Алексей перешел на службу в ВС РФ, и с 2018 года стал кандидатом в космонавты.

8 апреля 2025 года Зубрицкий полетел в космос и состыковался с МКС.

А перед этим, в марте, как заявляет Shot, украинский суд признал его предателем и дезертиром, осудил на 15 лет тюремного заключения и велел конфисковать всё имущество, оставшееся на территории Украины.

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#космос #война на украине
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(4)
  • С
    Сарказм
    10-го апреля

    Ну а кто этот херой-то? Нарушил присягу, перешел на сторону врага, вступил в его армию, которая сейчас с большим удовльствием равняет с землей его малую родину... Такие существа во все времена не вызывали ничего, кроме презрения и отвращения.

    3
    15
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го апреля

    Опять всякая херня написана. ВВ! Задолбали.

    26
    6
  • Д
    Дед
    9-го апреля

    А разве граница укропии не проходит по млечному пути. После того, как выкопали Черное море, они же покорили космос.

    59
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го апреля

    Так пусть слетают и арестуют - в чём проблема-то? Сотрудникам ТЦК надо всего лишь высоко подпрыгивать, а кто низко скачет - тот москаль!

    86
    7
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