Министерство обороны до сих пор не присвоило родным резервиста ЦАХАЛа Влада Сергиенко статус семьи павшего воина - несмотря на то, что Армия обороны Израиля внесла его имя в список погибших бойцов. Напомним, Сергиенко покончил с собой в ноябре 2024 года, находясь в состоянии тяжелого стресса после более 200 дней службы. Родные резервиста, похороненного на военном кладбище, продолжают борьбу за свои права.

В центре внимания оказался вопрос о том, почему Сергиенко не была оказана своевременная помощь, хотя его родные предупреждали минобороны о тяжелом душевном состоянии бойца. Лимор Лурье, глава отдела реабилитации, заявила, что министерство не оказывает помощь тем, кто отказывается ее получать. Однако Влад был готов к консультациям со специалистом и признавал, что нуждается в помощи.

"В экстренных случаях окружной психиатр министерства обороны может назначить курс терапии по согласованию с отделом реабилитации, - пояснила Лимор Лурье. - Правила обращения за помощью в такой ситуации существенно упрощены, работает служба "Бе-ядаим товот", помогающая составить обращение, можно подать заявление на сайте и получить помощь в течение 48 часов".

По мнению Идана Климана, возглавляющего Ассоциацию инвалидов ЦАХАЛа, корень проблемы - дефицит кадров в отделе реабилитации минобороны. "Неважно, сколько мы будем кричать, требуя внимания к нашим проблемам, - сказал он. - Где-то в Иерусалиме все упирается в мертвую точку. Мне неизвестны подробности истории Сергиенко, но я могу с уверенностью сказать, что таких случаев будет все больше и больше, пока в министерстве финансов не поймут, сколько людей необходимо для предотвращения трагедии. И пусть никто не говорит, будто мы об этом не предупреждали".

На запрос Ynet относительно присвоения ближайшим родственникам Влада Сергиенко статуса семьи павшего воина из оборонных структур поступил следующий ответ: "Заявление рассматривается компетентными инстанциями. ЦАХАЛ и министерство обороны разделяют скорбь семьи и продолжат отказывать ей помощь. По факту самоубийство продлится расследование силами военной полиции. Результаты расследования будут переданы военной прокуратуре для составления юридического заключения. С материалами ознакомят семью. Министерство обороны вынесет решение, как только будет получено заключение военной прокуратуры".

Влад (Владислав) Сергиенко, уроженец Украины, в 15-летнем возрасте потерял отца. В 20 лет он репатриировался в Израиль. Через год был призван на службу в Десантную бригаду. Служил в статусе "солдат-одиночка" (боец, проживающий в Израиле один, без семьи).

"Он гордился службой в ЦАХАЛе, чувствовал, что делает что-то важное и ценное. Это было частью его личности", - рассказала 30 марта Ynet Луна, сестра Влада. Тем не менее она поделилась, что помимо обычных трудностей, с которыми сталкивается любой боец, Влад испытывал сложности как солдат-одиночка. "В отличие от других бойцов, он не мог положиться на помощь семьи, которая ждала бы его дома", - подчеркнула сестра покойного резервиста.

После окончания срочной службы Влад нашел работу и познакомился с Анной, матерью двоих детей. Они поселились вместе в Яффо. В июне 2023 года сбылась мечта Влада о собственной семье: у них с Аней родился сын Авиэль. А через четыре месяца началась война. Влад получил повестку о мобилизации. "Он ни минуты не колебался. Оставил дома Аню с тремя детьми и явился в военную часть. Он чувствовал, что должен быть там", - вспоминает Луна.

После 209 дней непрерывной службы, 19 июня 2024 года, Влад наконец вернулся домой. "Мы заметили в нем изменения. Он жаловался, что ему трудно заснуть, трудно сосредоточиться. У него начались вспышки гнева, он стал нетерпелив по отношению к жене и детям. Он сам чувствовал, что что-то не в порядке, хотел понять, в чем причина, и лечиться. Но, как и многие другие бойцы, он не умел связать пережитое на военной службе во время войны со своим поведением", - рассказала сестра. После публикации Ynet с Луной установила контакт депутат кнессета Татьяна Мазарская (Еш атид). Она надеется, что удастся помочь родным Влада в получении статуса семьи павшего воина.

Отдел реабилитации министерства обороны оказывает помощь 16 500 военнослужащим, пострадавшим с начала войны. Каждый третий из них страдает посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Всего инвалидов ЦАХАЛа с симптомами такого расстройства, а также склонных к панике, депрессии, беспричинному стразу, насчитывается 26 300.