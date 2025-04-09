Baltijas balss logotype

Семья израильского воина Сергиенко, совершившего суицид, осталась без пособия 1 1478

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.04.2025
BB.LV
Влад не догадывался, что его пошлют в Газу.

Влад не догадывался, что его пошлют в Газу.

Уроженец Украины оказался среди более чем 26 тысяч военнослужащих с психическими расстройствами.

Министерство обороны до сих пор не присвоило родным резервиста ЦАХАЛа Влада Сергиенко статус семьи павшего воина - несмотря на то, что Армия обороны Израиля внесла его имя в список погибших бойцов. Напомним, Сергиенко покончил с собой в ноябре 2024 года, находясь в состоянии тяжелого стресса после более 200 дней службы. Родные резервиста, похороненного на военном кладбище, продолжают борьбу за свои права.

В центре внимания оказался вопрос о том, почему Сергиенко не была оказана своевременная помощь, хотя его родные предупреждали минобороны о тяжелом душевном состоянии бойца. Лимор Лурье, глава отдела реабилитации, заявила, что министерство не оказывает помощь тем, кто отказывается ее получать. Однако Влад был готов к консультациям со специалистом и признавал, что нуждается в помощи.

"В экстренных случаях окружной психиатр министерства обороны может назначить курс терапии по согласованию с отделом реабилитации, - пояснила Лимор Лурье. - Правила обращения за помощью в такой ситуации существенно упрощены, работает служба "Бе-ядаим товот", помогающая составить обращение, можно подать заявление на сайте и получить помощь в течение 48 часов".

По мнению Идана Климана, возглавляющего Ассоциацию инвалидов ЦАХАЛа, корень проблемы - дефицит кадров в отделе реабилитации минобороны. "Неважно, сколько мы будем кричать, требуя внимания к нашим проблемам, - сказал он. - Где-то в Иерусалиме все упирается в мертвую точку. Мне неизвестны подробности истории Сергиенко, но я могу с уверенностью сказать, что таких случаев будет все больше и больше, пока в министерстве финансов не поймут, сколько людей необходимо для предотвращения трагедии. И пусть никто не говорит, будто мы об этом не предупреждали".

На запрос Ynet относительно присвоения ближайшим родственникам Влада Сергиенко статуса семьи павшего воина из оборонных структур поступил следующий ответ: "Заявление рассматривается компетентными инстанциями. ЦАХАЛ и министерство обороны разделяют скорбь семьи и продолжат отказывать ей помощь. По факту самоубийство продлится расследование силами военной полиции. Результаты расследования будут переданы военной прокуратуре для составления юридического заключения. С материалами ознакомят семью. Министерство обороны вынесет решение, как только будет получено заключение военной прокуратуры".

Влад (Владислав) Сергиенко, уроженец Украины, в 15-летнем возрасте потерял отца. В 20 лет он репатриировался в Израиль. Через год был призван на службу в Десантную бригаду. Служил в статусе "солдат-одиночка" (боец, проживающий в Израиле один, без семьи).

"Он гордился службой в ЦАХАЛе, чувствовал, что делает что-то важное и ценное. Это было частью его личности", - рассказала 30 марта Ynet Луна, сестра Влада. Тем не менее она поделилась, что помимо обычных трудностей, с которыми сталкивается любой боец, Влад испытывал сложности как солдат-одиночка. "В отличие от других бойцов, он не мог положиться на помощь семьи, которая ждала бы его дома", - подчеркнула сестра покойного резервиста.

После окончания срочной службы Влад нашел работу и познакомился с Анной, матерью двоих детей. Они поселились вместе в Яффо. В июне 2023 года сбылась мечта Влада о собственной семье: у них с Аней родился сын Авиэль. А через четыре месяца началась война. Влад получил повестку о мобилизации. "Он ни минуты не колебался. Оставил дома Аню с тремя детьми и явился в военную часть. Он чувствовал, что должен быть там", - вспоминает Луна.

После 209 дней непрерывной службы, 19 июня 2024 года, Влад наконец вернулся домой. "Мы заметили в нем изменения. Он жаловался, что ему трудно заснуть, трудно сосредоточиться. У него начались вспышки гнева, он стал нетерпелив по отношению к жене и детям. Он сам чувствовал, что что-то не в порядке, хотел понять, в чем причина, и лечиться. Но, как и многие другие бойцы, он не умел связать пережитое на военной службе во время войны со своим поведением", - рассказала сестра. После публикации Ynet с Луной установила контакт депутат кнессета Татьяна Мазарская (Еш атид). Она надеется, что удастся помочь родным Влада в получении статуса семьи павшего воина.

Отдел реабилитации министерства обороны оказывает помощь 16 500 военнослужащим, пострадавшим с начала войны. Каждый третий из них страдает посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Всего инвалидов ЦАХАЛа с симптомами такого расстройства, а также склонных к панике, депрессии, беспричинному стразу, насчитывается 26 300.

Читайте нас также:
0
0
0
6
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • JB
    Janis Berzin
    9-го апреля

    "Всего инвалидов ЦАХАЛа с симптомами такого расстройства, а также склонных к панике, депрессии, беспричинному стразу, насчитывается 26 300." - для нормального человека участие в убийствах палестинцев, изгнании их с земель должно быть огромной психологической травмой.

    7
    6

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
Из зала суда: у латвийской контрабанды — голливудский размах и фантазия
Из зала суда: у латвийской контрабанды — голливудский размах и фантазия
В первом полугодии мошенники выудили у клиентов банков на 43,3% меньше
В первом полугодии мошенники выудили у клиентов банков на 43,3% меньше
Рижанин взбунтовался против муниципалов: выбито стекло в полицейском автомобиле
Фото муниципальной полиции. Эксклюзив!
В суд передано дело против преподавателя скрипки о сексуальном насилии над ученицей
В суд передано дело против преподавателя скрипки о сексуальном насилии над ученицей 384
На месте крушения борта Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, 27 декабря 2024 года. Иконка видео
Международный суд разберет уничтожение гражданского лайнера Азербайджана ПВО РФ 2 403
220 мигрантов «атаковали» границу Латвии со стороны Беларуси
220 мигрантов «атаковали» границу Латвии со стороны Беларуси 533
Злоумышленники напали на старушку, снимавшую деньги из банкомата
Злоумышленники напали на старушку, снимавшую деньги из банкомата 1 863

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 19
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 15
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 24
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 42
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить
Люблю!
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить 59
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Наша Латвия
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней 79
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 19
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 15
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 24

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео