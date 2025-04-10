Генеральная прокуратура Латвийской Республики заявила, что до 2027 года намерена обеспечить: качественное осуществление криминальных процессов; надзор за оперативной деятельностью, разведкой, контрразведкой и охраной государственных тайн. И еще многое другое.

Прокурорские работники планируют улучшить управляемость ведомства путем цифровых решений, развить свои профессиональные навыки и разъяснить свою работу обществу.

В последнем мы им с удовольствием поспособствуем!

За что в Латвии положена тюрьма

На заседании Сейма Комиссии «по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции» прокурорскими чинами было четко сказано: главными вызовами ныне признаны преступления в сфере нацбезопасности.

«Мы выразили твердую позицию относительно применимого наказания для обвиняемых в незаконном перемещении через государственную границу или обеспечения возможностью незаконного пребывания в Латвии и подали протесты во всех в случаях, когда суд установил существенно меньшее наказание, чем того просил прокурор во время судебных прений. Считаем, что эффективным наказание за преступление, связанное с угрозами государственной безопасности, является только лишение свободы и не менее половины максимальной продолжительности лишения свободы, предусмотренной законом за конкретное преступное деяние.

Твердая позиция при назначении наказания является существенной, чтобы добиться исполнения осужденным и другими лицами законов и воздержания от совершения преступления. По мере продолжения войны на Украине обеспечиваем участие наших прокуроров в международной следственной группе, расследующей преступления, подсудные Международному уголовному суду. Также продлено участие нашего прокурора в совещательной миссии Евросоюза по реформам сектора гражданской безопасности в Украине».

Кроме того, генеральный прокурор Юрис Стуканс отметил уголовное дело по Rail Baltica: «Предстоит выяснить, нанесен ли государству ущерб в крупном размере».

Также «потребовали от Рижского самоуправления рассмотреть вопрос о восстановлении владения и права собственности на 22 земельных участка на прилегающих к аэропорту Rīga территориях».

Важная работа проделана для подготовки к шестому этапу оценки MoneyVal, процесса отслеживания средств, полученных преступным путем, борьбы с их легализацией, финансированием терроризма.

Уголовный мир притих

Преступлений в Латвии в прошлом году было совершено 36 080, что на 1,3% больше, чем годом ранее. Однако в то же время продолжается сокращение числа особо тяжких преступлений: за 2024 год их зафиксировали на 7% меньше, чем в 2023 году.

Обер-прокурор Криминально-правового департамента Генпрокуратуры выделяет «особо актуальные» дела:

преступные деяния против жизни и здоровья лица, в том числе связанные с насилием в семье;



преступные деяния против нравственности и половой неприкосновенности, если они совершены против несовершеннолетних;



легализация преступно нажитых доходов, преступные действия, связанные с уклонением от уплаты налогов.

А что на практике

К примеру, в столице служит 40 прокуроров Рижского судебного округа, выполняющих высшие прокурорские функции.

В прошлом году они рассмотрели 917 жалоб, из которых удовлетворили лишь 158 (17%), что «свидетельствует об опротестовании действий и решений должностных лиц без обоснованных причин». Также прокуроры Риги дали 572 устных и письменных распоряжения по ведению следствия и вынесли 37 протестов.

После ликвидации прошлой осенью Многоотраслевой прокуратуры столицу разделили географически.

Восточной прокуратуре достались такие громкие дела, как:

поджог здания Музея оккупации, совершенный в организованной группе;

два уголовных дела, при которых четыре представителя «субкультуры наци-скинхедов (бритоголовых) нападали на курьеров доставки продуктов с целью вызвать расовую ненависть и рознь»;

нападение на профессора Университета Страдыня в связи с его сексуальной ориентацией;

поджог жилого дома в районе Гризинькалнс, в результате чего выгорело 16 квартир;

сексуальное насилие против 9-летней девочки на лестничной клетке дома в Кенгарагсе;

поломка макета памятника Свободы;

уголовное дело по статье 78 против бывшего депутата Сейма, выразившееся в «возбуждении национальной и этнической ненависти и розни против русского народа и подданных российского государства на сайте интернета X».

Большие деньги

Среди процессов, над которыми работали в Риге, Генеральная прокуратура акцентировала дела, где прямого насилия не было, зато фигурировали крупные средства:

нарушение санкций ЕС и легализация 4,8 миллиона евро;

торговля людьми, выразившаяся в эксплуатации людей в общепите;

клевета на бывшего гендиректора Службы госдоходов и журналистку;

мошеннические действия должностного лица, связанные с продажей электроэнергии, произведенной при когенерации, что нанесло ущерб более 500 000 евро;

групповое мошенничество в области недвижимого имущества;

легализация 1,2 миллиона евро, нажитых в результате «точно не установленных преступных деяний»;

уклонение предприятия от уплаты налогов на 500 000 евро;

уклонение должностным лицом кредитного учреждения от уплаты налогов, в результате чего государству нанесен имущественный ущерб в размере 5 500 000 евро.

Бывают и такие неприятные истории, когда в одной туристической фирме, где у 61 клиента выманили 130 274 евро 59 центов, «не обеспечив проведение путешествия и не проведя возврат выплаченных денег...» Теперь туроператоров привлекли по статье 179 Уголовного закона – присвоение.

Прокуратура по налоговым и таможенным делам в повседневном режиме работает с миллионными делами. Скажем, процесс по 22,69 миллиона сигарет, незаконно ввезенных с территории РФ, общей стоимостью в 3 685 766 евро 90 центов. Или же ввозу в Латвию мобильной заправочной станции производства России, что нарушает санкционный режим.

Закон суров, но справедлив. Впрочем, зачастую официально можно договориться – так, в рамках Суда по экономическим делам было достигнуто соглашение между прокурором и обвиняемым, по которому персона была признана виновной в уклонении от уплаты НДС, за что последовало наказание в виде штрафа в 217 000 евро и запрета занимать должность члена правления коммерческого общества на два года. Что ж – тюрьмы тоже не резиновые.

Для прокуратуры не существует неприкосновенных лиц – в частности, сейчас к уголовной ответственности призвана бывшая председательница Центральной избирательной комиссии. Ее обвиняют по трем статьям Уголовного закона за то, что она, «злонамеренно используя свое служебное положение, совершила умышленные действия, вызвавшие тяжкие последствия, а также в корыстных целях подделала документы и использовала поддельный документ, осознавая, что документ подделан, а также поддерживала получение чужого имущества обманом (мошенничеством) в крупном объеме».

И вот такие лица, увы, руководили процессом выборов в Латвийской Республике. Что ж, будем надеяться, что это напрямую не повлияло на демократию в нашей стране ЕС и НАТО, а если что, то ведомство Ю. Стуканса – завсегда поправит!