Пограничники задержали двух «мигрантовозов»

Государственная пограничная охрана (ГПО)в понедельник задержала двух перевозчиков нелегальных иммигрантов и помешала пяти лицам незаконно пересечь государственную границу, сообщили агентству ЛЕТА в ГПО границы.

Вечером в понедельник пограничники, направлявшиеся на дежурный пост в Эзерниекской волости Краславского края, заметили подозрительных пассажиров, которых забирал автомобиль.

Во время проверки документов у водителя и пассажира ни турок, ни гражданин Азербайджана не смогли предъявить документы, удостоверяющие личность. При досмотре машины было обнаружено, что в ней находятся четыре гражданина Марокко и один гражданин Алжира без действительных проездных документов, виз или видов на жительство.

В ходе допроса пограничники выяснили, что ранее эти лица незаконно проникли в Латвию в Берзиньской волости через белорусско-латвийскую границу.

В отношении гражданина Азербайджана и гражданина Турции возбуждено уголовное дело.

Оба мужчины помещены под арест, но могут выйти на свободу под залог -20 000 евро и 10 000 евро.

Уже сообщалось, что в этом году было пресечено незаконное пересечение латвийско-белорусской границы 597 человек. Семь человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.