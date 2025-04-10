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Пограничники задержали двух «мигрантовозов» 2 848

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.04.2025
LETA
Пограничники задержали двух «мигрантовозов»

Государственная пограничная охрана (ГПО)в понедельник задержала двух перевозчиков нелегальных иммигрантов и помешала пяти лицам незаконно пересечь государственную границу, сообщили агентству ЛЕТА в ГПО границы.

Вечером в понедельник пограничники, направлявшиеся на дежурный пост в Эзерниекской волости Краславского края, заметили подозрительных пассажиров, которых забирал автомобиль.

Во время проверки документов у водителя и пассажира ни турок, ни гражданин Азербайджана не смогли предъявить документы, удостоверяющие личность. При досмотре машины было обнаружено, что в ней находятся четыре гражданина Марокко и один гражданин Алжира без действительных проездных документов, виз или видов на жительство.

В ходе допроса пограничники выяснили, что ранее эти лица незаконно проникли в Латвию в Берзиньской волости через белорусско-латвийскую границу.

В отношении гражданина Азербайджана и гражданина Турции возбуждено уголовное дело.

Оба мужчины помещены под арест, но могут выйти на свободу под залог -20 000 евро и 10 000 евро.

Уже сообщалось, что в этом году было пресечено незаконное пересечение латвийско-белорусской границы 597 человек. Семь человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

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#граница #мигранты
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(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го апреля

    Интересно, а почему это гражданин Азербайджана оценён в 20 000 евро, а турок только в 10.000. А во сколько оценят 2 мароканцев и одного алжирца?

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  • Д
    Дед
    10-го апреля

    Я так и не пойму, ЕС приглашает беженцев из разбомбленных американцами и странами НАТО государств. Латвия- страна ЕС. Так, почему Латвия не принимает беженцев. Германия, Италия, Франция- принимает, а Латвия нет. На каком основании?

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