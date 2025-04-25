Подозреваемого нашли через 20 лет после преступления. Ему грозит 20 лет латвийской тюрьмы

Закончено следствие и материалы дела переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования мужчины по обвинению в сексуальном насилии над девочками еще в начале 2000-х годов, сообщила латвийская Госполиция.

Подследственному вменяются сексуальные действия в отношении двух и изнасилование одной несовершеннолетних девочек.

"Боялись, что нам не поверят"

Благодаря истории молодой женщины из проекта ЛТВ "У жизни нет черновика", а затем и работе психолога, который убедил ее обратиться с заявлением в Государственную полицию, в июне 2024 года было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней летом 2005-го года.

Полиция выяснила, что потерпевшая с самого раннего возраста жила в частном доме со своей бабушкой и ее сыном - дядей девочки. В 2005 году девочке было всего семь лет, а ее дяде - 17.

Летом молодой человек несколько раз приглашал племянницу к себе в комнату, где совершал с ней действия сексуального характера различными способами. Также был зафиксирован один эпизод физического насилия - молодой человек схватил девушку за шею и душил ее.

В ходе уголовного дела была установлена личность еще одной жертвы, на тот момент десятилетней девочки, в отношении которой были совершены действия сексуального характера. Проводя лето с семьей девочки, молодой человек ночью пробрался в ее комнату, лег на нее и совершил действия сексуального характера.

Обе девочки никому не рассказали о случившемся, потому что им было стыдно и они были убеждены, что другие родственники им не поверят.

Не признает вины

В ходе предварительного расследования было зафиксировано восемь эпизодов, в которых мужчина удовлетворял свои сексуальные желания, пользуясь юным возрастом двух девочек.

По месту жительства мужчины был проведен обыск, ему был присвоен статус подозреваемого.

5 марта этого года мужчина был взят под надзор полиции, ему запретили покидать страну, а также ввели дополнительную меру пресечения - запрет приближаться к двум пострадавшим.

За эти действия мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Однако сам подозреваемый не признает своей вины.