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У меня зазвонил телефон: латвийских стариков подводит искусственный интеллект 1 1306

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.04.2025
BB.LV
У меня зазвонил телефон: латвийских стариков подводит искусственный интеллект
ФОТО: dreamstime

«На днях на мой телефон поступил какой-то странный звонок. Звонящий представился курьером, сообщил, что должен мне доставить документы, но только по адресу декларированного места жительства, и поинтересовался, когда я буду дома.

На мое предложение встретиться где-то в городе категорически отказался: нет, только по адресу декларированного места жительства. Я ответила, что перезвоню позже.

Что мне показалось странным в этом звонке.

  1. Курьер не представился, не сказал, какую службу представляет.

  2. Курьер ПОПРОСИЛ назвать адрес.

  3. Звонящий говорил на латышском языке, но голос был каким-то «металлическим», производил впечатление искусственного, неживого.

  4. После каждого моего ответа наступала небольшая пауза, что в еще большей степени создавало ощущение, что «собеседником» был все-таки не живой человек, а ИИ.

  5. И, наконец: когда я перезвонила на номер, с которого мне звонили, сначала был гудок, а затем на русском языке автоответчик сообщил, что такого номера не существует. Впоследствии я не смогла его также обнаружить ни в Google, ни в WhatsApp.

На выходе получается очень неприятная ситуация – сканирование голоса, плюс, если кто-то опрометчиво дает свой адрес, у мошенников в результате такого разговора оказывается полный «комплект»: адрес декларированного места жительства человека, его номер телефона, имя-фамилия и запись его голоса.

Явно похоже на какой-то вид мошенничества, возможно, он не новый, но я с подобным столкнулась впервые. Может быть, полиции что-то известно, чем чреваты подобные звонки «курьеров»?

Гита Гжибовска, старший специалист отдела общественных связей Государственной полиции:

– В настоящее время телефонные мошенники чаще всего используют «сказку» о том, что близкий человек совершил дорожно-транспортное происшествие, и срочно нужны деньги либо на услуги адвоката, либо чтобы компенсировать причиненный пострадавшему ущерб, замять дело и избежать уголовного преследования.

Другая распространенная мошенническая легенда – что это звонят из банка, из полиции или другой правоохранительной структуры и что с банковским счетом якобы происходят незаконные действия.

К сожалению, количество попыток мошенничества не уменьшается. Информация о новых попытках выманить у жителей конфиденциальную информацию, реквизиты банковских счетов и денежные средства поступает каждый день. Поэтому каждый житель должен быть готов к тому, что рано или поздно ему наверняка позвонит мошенник.

Они постоянно меняют и свои стратегии, и истории. Сейчас нельзя однозначно сказать, каким образом в дальнейшем мошенники смогут воспользоваться полученными сведениями о месте жительства и персональными данными. Однако эта информация может быть легко использована при попытках телефонного мошенничества в будущем – например, чтобы создать впечатление, что собеседник звонит из государственного учреждения, поскольку знает имя, фамилию и место жительства человека, которому звонит.

Важный момент: обычно мошенникам невозможно перезвонить, поскольку они звонят с искусственно сгенерированных номеров. Используя технологии подмены номеров, они имеют возможность имитировать как номера латвийских телефонов (даже номер телефона конкретного учреждения или компании), так и номеров телефонов других стран.

Что именно имело место в случае, описанном читательницей, комментировать сложно, поскольку информации недостаточно. Время от времени в полицию поступают сообщения от жителей, которым показалось, что мошенники имитировали голоса их близких. Однако при расследовании случаев мошенничества в отношении жителей Латвии предположения об имитации голоса до сих пор процессуального подтверждения не получили.

Конкретно в настоящее время нет никакой доказанной информации об использовании искусственного интеллекта подобным образом. В то же время нельзя отрицать, что мошенники вкладывают серьезные средства и используют новейшие технические решения как для улучшения инфраструктуры своих колл-центров, так и для использования шифрования звонков, чтобы их преступную деятельность не могли раскрыть.

Также мошенники старательно отслеживают освещение своих действий в СМИ, адаптируют свои методы мошенничества к новым реалиям и активно обучают свой персонал.

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#мошенники
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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(1)
  • Д
    Дед
    27-го апреля

    Попытались обмануть маму, позвонил 112, попросил соединить с полицией, стала выяснять , что случилось. Объяснил ситуацию, и она выдает, если украсть деньги не удалось, то и беспокоить полицию не нужно, хотя определился латвийский номер звонившего. Полиция закрылась и попасть туда невозможно, позвонить, тоже нельзя. На хрена такие службы!

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