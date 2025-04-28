В Латгалии арестовали четверых граждан России: им грозит до 10 лет латвийской тюрьмы

На прошлой неделе, 23 апреля, правоохранительными органами Латвии были арестованы четверо граждан России, сообщили в Государственной полиции ЛР.

Сотрудники Криминальной полиции Латгальского регионального управления, борясь с незаконным оборотом акцизных товаров на железнодорожном участке от станции Зилупе до станции Резекне 2, проверили два железнодорожных состава.

Поезда въехали на территорию Латвии из России.

При осмотре локомотивов обнаружены табачные изделия, незаконно ввезённые в Латвию. В общей сложности было найдено и изъято 88 000 сигарет марки "NZ Gold" с акцизными марками Белоруссии. Их стоимость на черном рынке составляет около 10 тыс евро.

Были задержаны четверо граждан России — машинисты поездов и их помощники.

Также полиция обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста, которое суд удовлетворил в отношении всех задержанных лиц.

За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.