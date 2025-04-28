В Латвию пытались проникнуть полторы сотни беженцев

За последние три дня латвийско-белорусскую границу незаконно пытались пересечь 150 человек, сообщили в Государственной пограничной охране.

Пограничная охрана ранее прогнозировала, что поток нелегальной иммиграции из Беларуси возобновится с наступлением теплой погоды. В то же время активизировались и перевозчики нелегальных иммигрантов.

С начала года были пресечены попытки нелегального пересечения границы 1839 человек. Восемь человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.