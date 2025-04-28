Военные не нашли ничего предосудительного в предложении «откосить» от службы в армии ЛР

Военная полиция Латвии не обнаружила состава преступления в ходе проверки по факту объявления на интернет-портале, в котором автор за 3000 евро обещал "спасти" от службы в армии.

Как сообщили агентству LETA в Национальных вооружённых силах (НВС), в результате проведённой военной полицией ведомственной проверки было установлено, что объявление разместило анонимное лицо, а также что в связи с распространённой информацией не был зафиксирован факт совершения преступного деяния.

Тем не менее, продолжается анализ данного случая и аналогичных инцидентов.

Ранее сообщалось, что проверка была начата в январе.

В тексте объявления говорилось: "Вас принудительно призывают служить в Национальных вооружённых силах, но вы не можете или категорически не хотите этого? Напишите нам — мы сделаем всё возможное, чтобы спасти вас от такой судьбы. С помощью правильных связей мы гарантируем стопроцентный результат и полную анонимность," — утверждали авторы сообщения.

К объявлению был приложен адрес электронной почты.

Ранее в НВС подчеркивали, что государственная служба обороны, профессиональная служба, служба в Земессаргсе и курс базовой военной подготовки для добровольных резервистов предоставляют гражданам возможность получить знания и понимание национальной обороны, повысить личные навыки действий в критических ситуациях, а также участвовать в укреплении обороноспособности государства.