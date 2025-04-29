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Гражданина ЛР, служившего в танковом полку РФ, надолго посадили в латвийскую тюрьму 4 1949

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.04.2025
BB.LV
Гражданина ЛР, служившего в танковом полку РФ, надолго посадили в латвийскую тюрьму

Гражданину Латвии, задержанному осенью 2024 года за незаконное участие в боевых действиях на территории Украины в составе российской армии, а также за умышленное незаконное пересечение государственной границы, назначено наказание.

Гражданин получил шесть лет лишения свободы и два года надзора, сообщили в прокуратуре.

Рижский городской суд утвердил соглашение о признании вины и наказании, заключённое между прокурором и обвиняемым.

Вот, что предъявило подсудимому обвинение:

В 2023 году обвиняемый подписал контракт на военную службу в российской армии, нарушив запрет, установленный Законом о национальной безопасности Латвии. Его направили в Челябинск, где он начал службу в 80-м танковом полку в артиллерийском подразделении. В октябре он был переброшен в зону боевых действий на территории Украины, в Донецкую область, где занимался строительством оборонительных сооружений (блиндажей), охраной с оружием, участием в тактических боях и стрельбах.

Также осенью прошлого года он незаконно пересёк латвийскую границу, пытаясь вернуться из России.

Как смягчающее обстоятельство учтено то, что обвиняемый: а) Признал свою вину, б) Сотрудничал со следствием, в) Выразил раскаяние и готовность компенсировать процессуальные расходы государству.

Учитывая тяжесть и характер преступлений, а также личность обвиняемого, прокурор заключил с ним соглашение, которое впоследствии утвердил суд.

Ранее сообщалось, что мужчину задержала Погранохрана Латвии 7 октября 2024 года в Шкильбенской волости при попытке незаконного перехода границы с территории России. Затем дело было передано Государственной службе безопасности, которая продолжила расследование.

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#суды #война на украине
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(4)
  • IP
    Ivans Pupkins
    30-го апреля

    Anton Kvaskov и проститутки дорогие... ...ты наверное на ул.Екаба их искал. Там и дорогие и страшные.

    1
    0
  • З
    Злой
    29-го апреля

    Одного не понимаю, как можно быть настолько тупым, что уехав воевать за Россию, пытаться вернуться в латвию, я не понимаю, зачем, что здесь такое, которого нет, например, в окрестностях Санкт-Петербурга или Воронеже, что сюда так всех манит, и куча знаменитостей рвётся в латвию, хотя не климата, не достопримечательностей музеи просто смешные по сравнению с российскими и европейскими, море холодное, вообще неврубаюсь, зачем сюда рвутся все, кто может, объясните

    76
    5
  • AK
    Anton Kvaskov
    Злой
    29-го апреля

    и проститутки дорогие...

    33
    2
  • С
    Сарказм
    Злой
    29-го апреля

    На самом деле сложно объяснить, как можно быть настолько тупым, чтобы вписаться в эту войну, да еще и на стороне зла, все же остальное стало следствием неправильно принятого тогда решения. Явно решил бабла по-легкому срубить, но оказавшись там, понял, на что он собсна подписался и каковы шансы выбраться оттуда в целом виде. И сдернул (потому как согнанных на войну рабсиян никто никуда не отпускал и не отпускает, только зеков и то в начале, так что легально уехать он уже никуда не мог). Так что никаких музеев и достопримечательностей в Зазилупье ему не грозило по любасу, только зона (и это еще при неплохом раскладе, скорее попал бы в рядовое мясо в штрафбате на той же войне). И мужиг трезво рассудил, что уж лучше в Латвии на шконке попариться пятерик, чем дрон в башку на никому не нужной войне. А ведь еще могли и не поймать...

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