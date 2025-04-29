Гражданина ЛР, служившего в танковом полку РФ, надолго посадили в латвийскую тюрьму

Гражданину Латвии, задержанному осенью 2024 года за незаконное участие в боевых действиях на территории Украины в составе российской армии, а также за умышленное незаконное пересечение государственной границы, назначено наказание.

Гражданин получил шесть лет лишения свободы и два года надзора, сообщили в прокуратуре.

Рижский городской суд утвердил соглашение о признании вины и наказании, заключённое между прокурором и обвиняемым.

Вот, что предъявило подсудимому обвинение:

В 2023 году обвиняемый подписал контракт на военную службу в российской армии, нарушив запрет, установленный Законом о национальной безопасности Латвии. Его направили в Челябинск, где он начал службу в 80-м танковом полку в артиллерийском подразделении. В октябре он был переброшен в зону боевых действий на территории Украины, в Донецкую область, где занимался строительством оборонительных сооружений (блиндажей), охраной с оружием, участием в тактических боях и стрельбах.

Также осенью прошлого года он незаконно пересёк латвийскую границу, пытаясь вернуться из России.

Как смягчающее обстоятельство учтено то, что обвиняемый: а) Признал свою вину, б) Сотрудничал со следствием, в) Выразил раскаяние и готовность компенсировать процессуальные расходы государству.

Учитывая тяжесть и характер преступлений, а также личность обвиняемого, прокурор заключил с ним соглашение, которое впоследствии утвердил суд.

Ранее сообщалось, что мужчину задержала Погранохрана Латвии 7 октября 2024 года в Шкильбенской волости при попытке незаконного перехода границы с территории России. Затем дело было передано Государственной службе безопасности, которая продолжила расследование.