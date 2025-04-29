После вооружённого ограбления в Старой Риге в некоторых районах Латвии объявила специальный план «Ловушки», сообщило bb.lv Государственное полицейское управление.
С учётом проводимых поисковых мероприятий, движение транспорта может оставаться затруднённым как в столице, так и в других регионах Латвии.
Во вторник около 15:30 в Старой Риге произошло вооружённое ограбление часового магазина, после чего подозреваемые скрылись с места происшествия. Один человек пострадал и был доставлен в медицинское учреждение, сообщили в полиции.
По имеющейся в распоряжении полиции информации, подозреваемые скрылись с места преступления на тёмном автомобиле Volkswagen Golf 5 с украденными государственными регистрационными номерами и пересекли Каменный мост в Риге.
Получив информацию о происшествии, полиция начала розыскные мероприятия и объявила специальный план «Ловушки» на части территории Латвии.
Полиция призывает жителей ознакомиться с фотографиями возможных преступников и автомобиля.
Если вы узнаете или видели этих лиц, а также если замечен указанный автомобиль в нетипичных местах — дворах, стоянках или где-либо ещё — просьба сообщить в полицию.
Также полиция просит откликнуться очевидцев, находившихся в момент происшествия на перекрёстке улиц Аудею и Скарню в Старой Риге.
Aizdomās par bruņotu laupīšanu Vecrīgā policija meklē iespējamās vainīgās personas.— Valsts policija (@Valsts_policija) April 29, 2025
Šo pēcpusdien, ap pulksten 15.30, Vecrīgā notikusi bruņota laupīšana no pulksteņu veikala, vainīgajām personām pametot notikuma vietu. Viena persona ir cietusi un nogādāta medicīnas iestādē.… pic.twitter.com/8ioFE1hySi
ДОПОЛНЕНО: Хотя грабителей не поймали, полиция около 19:50 отменила план «Ловушки», но продолжает нести службу в усиленном режиме.
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