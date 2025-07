Your browser does not support the video tag.

После вооружённого ограбления в Старой Риге в некоторых районах Латвии объявила специальный план «Ловушки», сообщило bb.lv Государственное полицейское управление. С учётом проводимых поисковых мероприятий, движение транспорта может оставаться затруднённым как в столице, так и в других регионах Латвии. Во вторник около 15:30 в Старой Риге произошло вооружённое ограбление часового магазина, после чего подозреваемые скрылись с места происшествия. Один человек пострадал и был доставлен в медицинское учреждение, сообщили в полиции. По имеющейся в распоряжении полиции информации, подозреваемые скрылись с места преступления на тёмном автомобиле Volkswagen Golf 5 с украденными государственными регистрационными номерами и пересекли Каменный мост в Риге. Получив информацию о происшествии, полиция начала розыскные мероприятия и объявила специальный план «Ловушки» на части территории Латвии. Полиция призывает жителей ознакомиться с фотографиями возможных преступников и автомобиля. Если вы узнаете или видели этих лиц, а также если замечен указанный автомобиль в нетипичных местах — дворах, стоянках или где-либо ещё — просьба сообщить в полицию. Также полиция просит откликнуться очевидцев, находившихся в момент происшествия на перекрёстке улиц Аудею и Скарню в Старой Риге. Aizdomās par bruņotu laupīšanu Vecrīgā policija meklē iespējamās vainīgās personas.



Šo pēcpusdien, ap pulksten 15.30, Vecrīgā notikusi bruņota laupīšana no pulksteņu veikala, vainīgajām personām pametot notikuma vietu. Viena persona ir cietusi un nogādāta medicīnas iestādē.… pic.twitter.com/8ioFE1hySi — Valsts policija (@Valsts_policija) April 29, 2025 ДОПОЛНЕНО: Хотя грабителей не поймали, полиция около 19:50 отменила план «Ловушки», но продолжает нести службу в усиленном режиме. Читайте нас также: Google News

Facebook

Telegram

Instagram

Поделиться статьей