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Вооруженное ограбление в Старой Риге: полиции требуется помощь населения (ДОПОЛНЕНО) 3 3975

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.04.2025
BB.LV

После вооружённого ограбления в Старой Риге в некоторых районах Латвии объявила специальный план «Ловушки», сообщило bb.lv Государственное полицейское управление.

С учётом проводимых поисковых мероприятий, движение транспорта может оставаться затруднённым как в столице, так и в других регионах Латвии.

Во вторник около 15:30 в Старой Риге произошло вооружённое ограбление часового магазина, после чего подозреваемые скрылись с места происшествия. Один человек пострадал и был доставлен в медицинское учреждение, сообщили в полиции.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, подозреваемые скрылись с места преступления на тёмном автомобиле Volkswagen Golf 5 с украденными государственными регистрационными номерами и пересекли Каменный мост в Риге.

Получив информацию о происшествии, полиция начала розыскные мероприятия и объявила специальный план «Ловушки» на части территории Латвии.

Полиция призывает жителей ознакомиться с фотографиями возможных преступников и автомобиля.

Если вы узнаете или видели этих лиц, а также если замечен указанный автомобиль в нетипичных местах — дворах, стоянках или где-либо ещё — просьба сообщить в полицию.

Также полиция просит откликнуться очевидцев, находившихся в момент происшествия на перекрёстке улиц Аудею и Скарню в Старой Риге.

ДОПОЛНЕНО: Хотя грабителей не поймали, полиция около 19:50 отменила план «Ловушки», но продолжает нести службу в усиленном режиме.

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#ограбление
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(3)
  • З
    Злой
    29-го апреля

    Идентифицировать

    16
    4
  • З
    Злой
    29-го апреля

    Бред, на Бривибас 2 полицейских мельком бросали взгляд в машины, как человек не страдающий недостатком зрения могу сказать- при таком беглом взгляде невозможно идентефировать человека.

    27
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    29-го апреля

    "Полиция призывает жителей ознакомиться с фотографиями возможных преступников и автомобиля." BB, а ГДЕ фото? Вы вообще деградируете?

    42
    0
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