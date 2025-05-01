Ограбление магазина часов в Старой Риге не свидетельствует о росте преступности в стране, но заставляет задуматься об инвестициях в механизмы безопасности в торговых точках, продающих эксклюзивные товары, заявил агентству LETA директор Департамента охранных функций компании "G4S Latvija", бывший начальник Государственной полиции Артис Велшс.

Он указал, что запуск плана по задержанию преступников "Slazdi" и распространённые в публичном пространстве видеозаписи преступления вызвали достаточно широкий резонанс, что у части общества может создать впечатление о росте преступности. Однако такие вооружённые ограбления торговых точек случаются крайне редко, и в большей степени подобные преступления были характерны для 1990-х годов и рубежа тысячелетий.

Хотя для части рижан запуск плана "Slazdi" создал неудобства при передвижении, Велшс признал, что его бывшие коллеги действовали адекватно ситуации, так как преступление в центре города среди бела дня совершила вооружённая группа.

Велшсу не известны все подробности происшествия, однако он согласился с мнением начальника управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции Раймонда Кронбергса, что магазин часов, вероятно, ограбила мобильная организованная гастролирующая группа, специализирующаяся на подобного рода преступлениях.

Говоря о безопасности магазинов с дорогими товарами, Велшс отметил, что на практике нередко замечает: предприниматели, по всей видимости, полагаются на то, что уровень преступности в Латвии снижается, и поэтому не желают инвестировать в безопасность.

"Несомненно — и это подтверждает полицейская статистика — преступность в Латвии снижается, однако, как показал случай на этой неделе, происходят и такие преступления", — подчеркнул Велшс.

Он отметил, что в предложениях охранных компаний в мире существует широкий спектр мер безопасности, и в настоящее время особенно актуальны решения, основанные на технологиях.

Дежурство вооружённого охранника в магазине также является достаточно эффективным средством предотвращения потенциального преступления, но в отдельных ситуациях это не является решением.

Велшс указал, что в мире широко используются системы видеоаналитики, основанные на технологиях искусственного интеллекта, которые позволяют вовремя активировать системы безопасности — например, во время преступления автоматически блокируются двери магазина до того, как преступники успеют его покинуть, или в случае кражи в помещение распыляется газообразное вещество, затрудняющее действия злоумышленников.

Как ранее сообщало агентство LETA, во вторник в Старой Риге с использованием огнестрельного оружия или похожих предметов был ограблен магазин эксклюзивных часов "Baltic Watches".

На размещённом в социальных сетях видео видно, как четверо грабителей в масках выбегают из магазина, и один из них распыляет в сторону дверей неустановленное вещество из баллончика.

Согласно имеющейся у полиции информации, злоумышленники на тёмного цвета автомобиле "Volkswagen Golf 5" с украденными государственными номерными знаками пересекли Каменный мост.

По факту происшествия начат уголовный процесс по статье о разбое, если он совершен с применением огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, либо если он связан с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему, либо повлек иные тяжкие последствия.

Размер материального ущерба, причинённого магазину, уточняется.