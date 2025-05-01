В Даугаве обнаружен утопленник; к его рукам были прикреплены гири

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.05.2025
BB.LV
Во вторник, 29 апреля, в волости Юмправа в водах Даугавы местные жители заметили тело человека. На место прибыли экстренные службы и извлекли погибшего из воды. Удивление у очевидцев вызвал тот факт, что к рукам умершего были прикреплены гири, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Тело человека вытащили из Даугавы в деревне Дзелмес Огрского края — вечером местные жители вышли на прогулку с лодкой и заметили труп. Мужчина вместе с сыном испытывал самодельное водное транспортное средство, построенное зимой. На обратном пути они заметили в воде подозрительный объект. На реке были высокие волны, но несмотря на это, объект в воде вызвал сомнения — он не походил ни на дерево, ни на камень.

«Чисто из любопытства решили подплыть поближе. Уже с 30 метров было ясно, что это напоминает силуэт человека. Когда приблизились на 10 метров, стало понятно, что в воде лежал человек спиной вверх, ноги наверху, середина тела под водой. Так это выглядело», - рассказал Оскар, обнаруживший погибшего.

Когда спасатели вытащили тело на берег, стало ясно, что мужчина провёл в воде уже довольно долгое время. Он был одет по-летнему — в тонкую куртку, спортивные штаны и кроссовки.

«Самое большое, как говорится, недоумение — это то, что у него к передним рукам были... У меня не очень хорошее зрение, но те, у кого зрение лучше, сказали, что к рукам были прикреплены гири. Да, такое было. Это своего рода мистика. Зачем — не знаю. Ну да, полицейские тоже выдвигали версии. По сути, их две: либо он сам свёл счёты с жизнью, либо ему “помогли”», - уточнил Оскар.

Гири были прикреплены к рукам с помощью пластиковых хомутов.

В последнее время в округе не сообщалось о пропавших без вести. Оскар лишь вспомнил недавнюю публикацию в социальных сетях, где один мужчина рассказывал о найденной на берегу Даугавы в Лиелварде надувной лодке. В ней были фонарик, телефон и, что особенно примечательно, — пластиковые хомуты.

Как уточнили в Государственной полиции, личность найденного мужчины ещё устанавливается. Ему около 40 лет. В связи с произошедшим начат уголовный процесс.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
