Запрещенная певица Орбакайте собирается судиться с Латвией 3 2188

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Запрещенная певица Орбакайте собирается судиться с Латвией
ФОТО: Instagram

Российская певица Кристина Орбакайте выразила возмущение решением Латвии запретить ей въезд и пообещала подать в суд.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Певица написала, что латвийский запрет – не просто решение против артиста, "но и нарушение международных норм и принципов, на которых строится современный мир".

"Я всю жизнь посвятила сцене. Мое творчество – вне политики. Я никогда не поддерживала и не участвовала в политических конфликтах. Я всегда говорила на языке музыки, театра и искусства", – заявила Орбакайте.

Она сказала, что „искусство не знает границ, а музыка – не оружие".

"Я не намерена сдаваться и буду отстаивать в судебном порядке свое право выступать перед своей аудиторией. Это вопрос не только личной справедливости, но и принципа: у искусства не должно быть границ", – написала певица.

Как сообщал bb.lv, российско-литовская певица Кристина Орбакайте и сербско-хорватский музыкант Горан Брегович были включены в список нежелательных лиц и им запретили въезд в Латвию.

Оба эти музыканта планировали летом 2025 года выступать в Юрмале. Но не судьба.

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис объяснил решение включить обоих музыкантов в "черный список" опасениями со стороны спецслужб. Орбакайте после оккупации Россией Крыма давала концерты на полуострове. 

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
