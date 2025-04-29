Кристину Орбакайте внесли в «черный список» Латвии. И Горана Бреговича тоже

Министр внутренних дел Рихард Козловскис обосновал решение включить обоих музыкантов в "чёрный список" опасениями служб безопасности, сообщает Латвийское телевидение.

По оценке Службы госбезопасности, выступления лиц, поддерживающих агрессию России, в Латвии не соответствуют интересам национальной безопасности страны, поскольку могут способствовать межэтнической напряжённости в обществе.

Сообщается, что Брегович после 2014 года неоднократно выступал в оккупированном Крыму. Музыкант также публично выражал поддержку агрессору — России, распространяя дискредитирующие Запад послания, отмечает ЛТВ.

В свою очередь Орбакайте также выступала в Крыму, а также участвовала в различных мероприятиях, организованных в рамках российской пропаганды.

У обоих артистов летом были запланированы концерты в Латвии. Продажа билетов на эти концерты до сих пор не прекращена.

Служба госбезопасности и Министерство внутренних дел призывают организаторов мероприятий тщательно оценивать приглашённых артистов. Если артист выступает в России или на оккупированных ею территориях Украины, это рассматривается как поддержка российской агрессии и военных преступлений.