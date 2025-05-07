Прошла неделя с момента вооружённого ограбления в Старой Риге. Преступников до сих пор не удалось задержать, а комментарии о ходе дела остаются скупыми — правоохранители лишь сообщают, что расследование продолжается, сообщают Новости ТВ3 .

Это преступление вновь актуализировало вопрос о необходимости внедрения единой системы видеонаблюдения, которая позволила бы эффективнее отслеживать маршруты бегства преступников.

Группа злоумышленников, ограбившая на прошлой неделе во вторник магазин часов в Старой Риге, поразила многих своей дерзостью. Преступление произошло в середине дня, в самом центре Риги — в месте, где было множество свидетелей, а окрестности контролируются рядом видеокамер. Тем не менее задержать преступников до сих пор не удалось.

Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска заявила, что расследование по факту вооружённого ограбления 29 апреля в магазине часов в Старой Риге продолжается, в том числе осуществляется сотрудничество с иностранными правоохранительными органами. Все указывает на то, что ограбление и маршрут бегства были тщательно спланированы.

Полиция утверждает, что прибыла на место достаточно оперативно — через три минуты после получения вызова. Поэтому внутреннюю проверку по оценке действий полиции в первые, особенно критические минуты после преступления, начинать не стали. Ранее правоохранители также указывали, что частично известен маршрут бегства преступников: они пересекли Каменный мост на автомобиле, что подтверждается, вероятно, видеозаписью. Позднее машина была зафиксирована возле Парка Победы, но исчезли ли там следы — полиция не комментирует.

Момент преступления зафиксировали несколько видеокамер, и видно, что на расстоянии около 100 метров находилась и камера Рижской муниципальной полиции. Однако проблема в том, что в Латвии по-прежнему не внедрена всеобъемлющая система видеонаблюдения, которая позволила бы автоматически собирать данные со всех камер.

Сейчас, даже если камеры фиксируют правонарушение, отслеживание нарушителей чаще всего происходит вручную — человек наблюдает за экранами, переключаясь между камерами. Но видеокамеры установлены не везде, и даже если установлены — они не объединены в единую сеть. Бывший начальник Государственной полиции и эксперт по безопасности Артис Велшс считает, что это ограбление ещё раз доказывает необходимость срочного продвижения в этом направлении.

«Этот проект, конечно, нужно развивать — единую систему наблюдения, в которую вошли бы все камеры в публичных местах, находящихся в ведении самоуправлений, а также возможность подключения частных видеокамер. Главное — оснастить их видеоаналитическими возможностями. Такие системы уже используются в Европе и мире: достаточно ввести номер машины, и аналитическая программа сразу отслеживает по всем камерам города, где передвигался этот автомобиль», - отметил Велшс.

За внедрение системы отвечает Министерство внутренних дел, но получить комментарий ни от министра, ни от кого-либо в самом министерстве на данный момент не удалось. В правительственном плане действий указано, что отдельные решения по умным видеокамерам в Латвии должны быть внедрены к осени 2026 года — тогда должна начать работу единая платформа распознавания и накопления автомобильных госномеров, которая должна повысить способности учреждений своевременно предотвращать и раскрывать возможные угрозы общественному порядку и находить разыскиваемых лиц или транспортные средства.

Одновременно Артис Велшс считает, что и владельцы ограбленного магазина могли бы предпринять больше мер. На видео видно, что дорогие аксессуары не были достаточно защищены.

«Да, нужно делать максимум возможного, чтобы преступникам было сложнее действовать внутри помещения. Во-первых, вход в помещение не должен быть столь простым — например, дверь открывается только одному человеку. Во-вторых — стекло должно быть более прочным, чем обычное, чтобы его нельзя было так легко разбить. Безусловно, можно было сделать больше», — отметил он.

Какова была сумма похищенного, официально не сообщается. Однако информация на сайте магазина указывает, что он торговал не только часами, но и ювелирными изделиями стоимостью в десятки тысяч евро, поэтому предполагается, что добыча преступников может превышать один миллион евро.