В аннексированном Крыму за местными жителями будет следить система наблюдения с использованием искусственного интеллекта. Она будет "видеть" крымчан на улицах, в зданиях и в автомобилях. Российские оккупационные власти уже приступили к ее размещению. О том, что известно об этой системе и какие наработки в этой сфере есть в других странах – пишет проект Радио Свобода "Крым.Реалии".

Для чего оккупационной власти следить за местными жителями

Как заявил назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, "система будет осуществлять сбор и автоматизированную интеллектуальную обработку видеоизображений, а также предоставлять силовым структурам видеопоток и результаты его обработки искусственным интеллектом".

По его словам, это делается якобы для повышения уровня общественной безопасности, правопорядка и антитеррористической защищенности.

О том, что на аннексированном полуострове будет работать система слежки с применением ИИ, сообщалось в ноябре 2024 года. Глава Министерства внутренней политики российского правительства Крыма Альберт Куршутов обещал, что до конца 2025 года такую систему установят в Симферополе, а потом и в других городах Крыма.

"Там будут заданы определенные алгоритмы, на которые будет реагировать программа, начиная от лиц, находящихся в розыске, заканчивая любыми ситуациями, которые будут прописаны в алгоритме этой программы", – сообщил чиновник.

По его словам, ИИ будет реагировать на оставленные в общественных местах предметы, чтобы предотвратить террористические акты. Система также будет фиксировать подозрительное поведение граждан возле магазинов и памятников, предотвращая кражи и акты вандализма.

Кроме того, камеры будут фиксировать подозрительных лиц в толпе, обнаруживать драки, реагировать на скопления людей, сигнализируя о несанкционированных акциях, агрессивном поведении и возможном начале массовых беспорядков. Также предусмотрен мониторинг происходящего возле стратегически важных объектов.

Во многих странах мира ИИ уже используется в системах слежения за людьми

Например, в Китае еще в 2019 году на десять миллионов человек приходилось от нескольких сотен тысяч до миллиона камер видеонаблюдения. К 2020 году общее количество таких устройств должно было превысить 600 миллионов и охватить все ключевые общественные зоны.

Параллельно китайцы накапливают базы данных, которые помогают в сфере идентификации личности. Система видеонаблюдения, получившая название "Зоркий глаз", мгновенно передает изображение в центр обработки. Определить, что за человек попал в объектив, можно в течение трех секунд с точностью до 88 %.

А власти Грузии приняли решение охватить населенные пункты сетью "умных" камер в 2017 году. Главной задачей устройств стала фиксация нарушений водителями правил дорожного движения. На такой шаг МВД Грузии пошло из-за нехватки сотрудников полиции в борьбе с нарушителями: осенью 2017 года на полмиллиона автомобилей в столице приходилось только 120 патрульных экипажей.