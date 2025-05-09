9 мая в Латвии: штраф 350 евро за пионерский значок, задержание людей, цветы у взорванных памятников 5 1869

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: 9 мая в Латвии: штраф 350 евро за пионерский значок, задержание людей, цветы у взорванных памятников
ФОТО: LETA

Государственная полиция в связи с 9 мая зафиксировала ряд административных правонарушений и задержала двух человек, но в целом серьезных инцидентов не произошло, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

За различные нарушения в разных регионах Латвии начато 36 административных процессов.

Полиция выявила такие нарушения, как использование в общественных местах прославляющей военную агрессию символики - георгиевских лент, красных звезд, цветочных композиций в цветах российского флага, а также возложение цветов к демонтированным советским памятникам и отправление естественных нужд.

На Братском кладбище в Яунпиебалге на памятнике были нарисованы буквы V и Z, а также транслировались российские военные песни. Также выявлено размещение прославляющих военную агрессию лозунгов в фейсбуке.

В Риге в основном выявлены такие нарушения, как прославляющие войну надписи на стенах зданий и проезжей части улиц. Обо всех случаях муниципальная полиция немедленно сообщила ответственным органам Рижской думы, которые удалят надписи. Также были констатированы случаи исполнения военных песен и возложения цветов на месте демонтированного памятника в парке Узварас.

В Курземском регионе почти все нарушения связаны с мемориальными местами и кладбищами, где люди возлагали цветы и зажигали свечи на местах демонтированных памятников.

В Земгале было заведено административное дело на велосипедиста, который прикрепил к одежде пионерские значки. За это нарушение к нему применен максимальный штраф в размере 350 евро.

В Латгале больше, чем в других регионах, было зафиксировано случаев, когда люди посещали места демонтированных памятников.

К нарушителям применены штрафы в размере от 300 до 350 евро.

В целом, по оценке Государственной полиции и Службы государственной безопасности (СГБ), 9 мая в Латвии проходит спокойно, без серьезных инцидентов.

ДОПОЛНЕНО: к 20:00 9 мая полиция начала 51 административное производство и задержала двух человек.

Наибольшее число административных нарушений зафиксировано в Риге.

По данным полиции, по сравнению с прошлым годом количество административных правонарушений увеличилось, однако число задержанных уменьшилось, и ни одно уголовное дело не было начато.

