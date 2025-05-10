В пятницу в Акнисте женщина попыталась взять вину на себя и прикрыть своего друга, который, находясь в сильном алкогольном опьянении и не имея водительских прав, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места аварии, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Около 20:30 в полицию поступила информация о ДТП на улице Сколас в Акнисте. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции встретили женщину, которая рассказала, что, управляя автомобилем Peugeot в гору, её ослепило солнце, в результате чего она съехала с проезжей части, врезалась в ограждение и дерево, повредив их.

От женщины исходил сильный запах алкоголя. Проверка показала наличие одной промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также выяснилось, что у неё нет водительских прав.

Женщина признала свою вину и утверждала, что находилась в машине одна, однако стражи порядка усомнились в её показаниях. Осмотр повреждённого автомобиля вызвал подозрения, что машину вел другой человек. Опрашивая прохожих, полицейские получили подтверждение, что за рулём был мужчина, который скрылся после аварии. Девушка взяла вину на себя, опасаясь, что у её друга будут более серьёзные последствия.

Полицейские прибыли к месту жительства мужчины и установили, что он находится в состоянии опьянения — 2,63 промилле, и также не имеет водительских прав. Он был задержан и доставлен в участок, где против него начат уголовный процесс за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Также начаты административные процессы за само ДТП и оставление места происшествия.

Согласно Закону о дорожном движении, за оставление места ДТП с нарушением установленного порядка предусмотрен штраф от 70 до 700 евро и лишение водительских прав на срок от трёх месяцев до двух лет, либо без лишения прав.

Согласно Уголовному закону, за управление транспортным средством без соответствующей категории прав и в состоянии опьянения может быть назначено наказание в виде лишения свободы до одного года, краткосрочного лишения свободы или пробационного надзора с лишением прав на пять лет. Конкретную меру наказания определит суд.

Как уже сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 150 ДТП, в восьми из которых пострадали в общей сложности девять человек.